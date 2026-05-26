Elevă de clasa a 5-a, în lacrimi, în timp ce ministrul Educaţiei se uita în telefon: "Nu-mi doresc voci care să-mi spună că sunt zero"

Ilinca, o elevă de clasa a 5-a, a ţinut un discurs emoţionant la o dezbatere privind sănătatea mintală a tinerilor și elevilor. Sursa foto: captură video

Ilinca, o elevă de clasa a 5-a, a ţinut un discurs emoţionant la o dezbatere privind sănătatea mintală a tinerilor și elevilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României, la care a participat şi ministrului Educației, Mihai Dimian. "Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim”, a spus Ilinca, având ochii în lacrimi, chiar în timp ce ministrul Educaţiei se uita în telefon, notează Edupedu.

Ulterior, moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului Dimian, spunând că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și că ar vrea să o invite să ia loc la masă, lucru care s-a și întâmplat.

Ilinca a vorbit despre presiunile pe care le resimte din partea școlii, a părinților și profesorilor și a spus că elevii se simt judecați la școală și acasă

"Aș vrea să încep spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela?

E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse.

Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici cu alții… Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie.

Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce", a spus Ilinca.

Ea a mai povestit:

"Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”.

Sursa amintită a notat că ministrul nu a avut nicio intervenție, nu a luat cuvântul şi nu a explicat nimic.