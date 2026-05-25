Instituţiile statului vor fi obligate, în noua Lege a salarizării, să publice salariile de bază şi sporurile de două ori pe an

Publicat la 21:47 25 Mai 2026 Modificat la 21:47 25 Mai 2026

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a publicat, luni după-amiaza, în dezbatere publică, proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, respectiv grilele de salarizare şi calendarul de implementare. Autorităţile şi instituţiile publice vor avea obligaţia să publice, la 30 aprilie şi 31 octombrie ale fiecărui an, lista funcţiilor, salariilor de bază, sporurilor şi a altor drepturi salariale acordate personalului plătit din fonduri publice, potrivit proiectului noii Legi a salarizării, notează Agerpres.

Conform sursei citate, autorităţile şi instituţiile publice vor avea obligaţia să publice la sediul propriu şi pe pagina de internet "o listă a tuturor funcţiilor" care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Nerespectarea obligaţiilor privind publicarea şi transmiterea datelor "atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză" şi se sancţionează cu amendă între 20.000 şi 30.000 de lei, se precizează în document.

Lista va include "codul şi denumirea funcţiei", salariul de bază, solda de funcţie, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz.

De asemenea, proiectul prevede publicarea denumirii sporurilor, a bazei de calcul, a cotei procentuale, a valorii brute a sporurilor şi majorărilor salariale, precum şi a bazei legale pentru acordarea acestora.

Totodată, instituţiile vor trebui să publice "orice alte drepturi în bani şi/sau în natură", precum şi informaţii privind eventualele limitări ale veniturilor salariale şi baza legală aferentă.

Potrivit proiectului, autorităţile şi instituţiile publice vor transmite anual Ministerului Muncii, în format electronic, datele privind salariile şi funcţiile personalului, precum şi alte informaţii utilizate în calculul şi analiza veniturilor salariale.

Proiectul urmează să fie înaintat Parlamentului pentru iniţierea procesului legislativ.

Mai puţini bugetari vor depăşi Preşedintele la salariu

România nu are o evidenţă exhaustivă cu privire la cât are în plată fiecare funcţionar public din această ţară, iar această situaţie o vom corecta acum prin legiferare, a declarat, luni, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de presă.

Întrebat câţi bugetari au în prezent sau vor avea un salariu mai mare decât al preşedintelui în 2027, Pîslaru a răspuns: "Nu vă pot da o cifră acum. Ce vă pot spune, însă, că având în vedere că salariul preşedintelui astăzi este şi mai mic, repet, nu-l ştiu pe dinafară, eu ştiu că este undeva la 15.000 de lei, ceva de genul ăsta, 16.000 de lei, ideea e că practic, în acest moment, sunt mai mulţi angajaţi care depăşesc în plată salariul preşedintelui".

"Prin faptul că reaşezăm salariile pe grila aceasta, pe sistemul acesta de 1 la 8, măcar preşedintele are mai puţină lume care să-l depăşească. Câţi sunt în plată care depăşesc, asta este ceva ce nici echipa Băncii Mondiale n-a reuşit să calculeze şi este unul din lucrurile pe care le vom introduce în lege. România are o dificultate majoră - şi o spun cu toată seriozitatea - pentru că nu are o evidenţă exhaustivă cât are în plată fiecare funcţionar public din această ţară.

Şi ceea ce vom încerca să facem, inclusiv prin legiferare acum - şi vom avea o modificare în acest sens - este să cerem ca acel formular, cred că îi spune E153, dacă nu mă înşel, care-ţi spune cum sunt compuse salariile şi care de obicei este anual, o să încercăm să spunem la Ministerul de Finanţe, să-l facem lunar, ca să ştim în plată cât are fiecare om care e plătit din funcţia publică în România", a adăugat el.

Şeful de la Muncă a mai spus că salariile în plată în zona magistraţilor depăşesc cu mult salariul preşedintelui.

"Vă pot spune că, de exemplu, în zona magistraţilor salariile în plată depăşesc, din câte îmi aduc aminte, 30.000 lei. Hai să spunem că au o depăşire considerabilă faţă de salariul preşedintelui astăzi, urmând ca să caut aceste date, ca să nu creez acum suspiciuni legate de lucrul acesta", a precizat acesta.