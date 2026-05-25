Doctoratul nu ar trebui să aducă automat bani în plus la salariu, spune Ministrul Muncii: „Nu se justifică”

Doctoratul nu ar trebui să aducă automat bani în plus la salariu, spune Ministrul Muncii.

Sporul de doctorat va fi păstrat în educație, acolo unde studiile doctorale sunt relevante pentru activitatea profesională, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în conferința în care a prezentant noua lege a salarizării. Acesta susține, însă, că simpla deținere a unui doctorat nu ar trebui să aducă automat bani în plus la salariu.

„Pentru zona de educație, unde acel spor face parte din activitatea profesională, a fost inclus în salarizare. Pentru celelalte, este o dezbatere mai largă. Noi credem că salarizarea trebuie făcută la un nivel în care dacă ai nevoie de doctorat să fii plătit pentru că ai niște studii înalte, dar să ai ideea că dacă ai doctorat lucrul acesta automat trebuie să-ți aducă un spor eu, personal, și nici echipa Băncii Mondiale nu este divergentă față de ce spun, suntem aliniați, la fel și echipa de salarizare din minister, nu cred că se justifică. Eu, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, lunar, trebuie să stau să aprob un document în care cel care are doctorat explică cum doctoratul din domeniul pe care îl face îl ajută la activitatea din domeniul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în sine. Birocrația de a încerca să explici cum un doctorat în psihologie te ajută să înțelegi mai bine beneficiarii sau un doctorat în administrație publică te ajută să înțelegi mai bine cum să faci hârtiile în minister, acestea sunt niște lucruri care sunt jenante. Deci, mai degrabă să avem o salarizare care, repet, e mai bine așezată pentru funcții, inclusiv funcții de conducere, să nu ne jenăm de asta, astfel încât să știi că dacă iei doctoratul te califici pentru funcția respectivă'', a subliniat Pîslaru.

Întrebat dacă vor fi eliminate în noua Lege a salarizării unitare „sporurile de praf, antenă și stres”, ministrul interimar al Muncii a răspuns: „Da. Eu știu că se elimină”.

El a explicat că timp de 5 ani ani nu va mai exista bază legală pentru introducerea „sporului de praf”, pentru că este parte a acordului politic.

''(...) Într-o abordare unitară, în care de la 1 ianuarie 2027 se taie tot, veți vedea că se abrogă tot, legi speciale, elemente care vin din trecut și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe noua grilă, cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri, mai rămân idei potențiale de sporuri pentru viitor, dar sporurile nu mai există. Deci, dacă, de exemplu, cineva vrea să-mi ceară 'spor de praf' pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l ceară, prin faptul că avem o protecție de 5 ani, care e parte a acordului politic, că nu mai intervine nimeni pe lege 5 ani de zile. Cel puțin 5 ani de zile, 'sporul de praf' nu va fi introdus în România. Bineînțeles, știți cum e, niciodată nu spui 'niciodată'. Dacă cineva vrea să piardă cei 770 de milioane și să facă inversarea caracterului unitar, teoretic, oricine e inconștient poate să se ducă la chestia asta'', a explicat Dragoș Pîslaru