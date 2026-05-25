Ciucu anunţă un program pentru curățarea graffiti-ului de pe clădirile istorice din Bucureşti. Proprietarii imobilelor au două opţiuni

2 minute de citit Publicat la 21:30 25 Mai 2026 Modificat la 21:30 25 Mai 2026

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că lansează un program dedicat curățării graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele clădirilor din Zonele Construite Protejate ale Municipiului București. "Nu are niciun rost să mai așteptăm după Ministerul Culturii să facă acel lucru simplu și de bun simț, să facă diferența dintre a curăța o fațadă și a interveni cu lucrări la o fațadă", a transmis Ciucu. Primarul Bucureştiului a adăugat că, pentru intervenţii, va avea nevoie, totuşi, de avize de la ministerul Culturii.

"Cum în țara asta dacă vrei să faci ceva împreună cu alte autorități mai bine... În fine. Nu are niciun rost să mai așteptăm după Ministerul Culturii să facă acel lucru simplu și de bun simț, să facă diferența dintre a curăța o fațadă și a interveni cu lucrări la o fațadă.

Am așteptat în zadar să promoveze legislația necesară. Astăzi, dacă dai cu o cârpă pe o fațadă, riști dosar penal. De aceea au ajuns clădirile nostre istorice pline de tagging și mâzgăleli. În țări mai civilizate primariile orașelor curăță fațadele în 24/48h.

Nu mai stăm după funcționarii din Minister! Poate vom avea mai mult noroc cu cei din Direcția de Cultură, de sub Minister. Poate lor le pasă.

Am lucrat în aceasta perioadă la două proiecte:

(1) un proiect pentru curățarea fațadelor prin metode omologate, predefinite, validate cu Direcția de Cultură a Primăriei Municipiului București şi

(2) un proiect de sprijin pentru reparațiile fațadelor. (Pentru cladirile RS 2, proprietate privată). Pe acest subiect voi reveni mâine cu detalii", a transmis Ciucu.

Ce pot face proprietarii în această situaţie

"Acum, o sinteză cu privire la proiectul anti-mâzgăleli: Va fi dificil, tot trebui să luam avize de la Cultură, nici vorbă sa putem interveni și reveni în 24h.

Vești (aproape) bune pentru zonele istorice ale Bucureștiului

Lansăm un program dedicat curățării graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele clădirilor din Zonele Construite Protejate ale Municipiului București.

De ce este important?

Programul urmărește protejarea patrimoniului construit, îmbunătățirea aspectului urban al zonelor istorice și creșterea atractivității turistice a Capitalei.

Sunteți proprietar de imobil în zonă protejată?

Dacă fațada clădirii dumneavoastră a fost afectată de graffiti sau afișaj ilegal, aveți două opțiuni după notificarea oficială:

Curățați pe cont propriu și aveți la dispoziție 90 de zile;

Vă înscrieți în Program nostru. PMB suportă 80% din costuri și dumneavostră 20%! Bani dați în tranșe. Suma oricum nu va fi mare.

Cum funcționează?

Poliția Locală identifică imobilele afectate și notifică proprietarii. De la data notificării, aveți 45 de zile să alegeți una dintre variante. Primăria se ocupă de documentații, avize și coordonarea lucrărilor prin Administrația Străzilor București.

Atenție: Proprietarii care nu intervin în termenele stabilite riscă sancțiuni contravenționale.

Ce nu intră în program?

Arta stradală realizată legal, publicitatea autorizată și lucrările de reabilitare termică sunt excluse", a mai notat Primarul Capitalei.