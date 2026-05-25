Bugetarii ale căror salarii scad odată cu noua lege a salarizării vor primi compensații lunare până în 2031. Foto: Getty Images

Bugetarii ale căror salarii vor fi mai mici după aplicarea noii legi a salarizării vor beneficia de o diferență salarială tranzitorie acordată lunar, până la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în transparență publică luni.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferență salarială tranzitorie ca drept salarial individual, pe perioada în care persoana ocupă aceeași funcție și în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții”, se menționează în document.

Documentul mai prevede că, la calcularea diferenței salariale tranzitorii, nu vor fi incluse drepturile salariale aferente activităților desfășurate în proiecte finanțate din fonduri europene și nici stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene.

Potrivit proiectului, diferența salarială tranzitorie va fi calculată și plătită lunar, individual, pe perioada în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, că niciun angajat din sectorul public nu va pierde venituri după aplicarea noii legi a salarizării, eventualele scăderi urmând să fie compensate printr-o diferență salarială individuală, în timp ce salariile vor crește pentru 56% dintre bugetari.

„Oamenii vor avea o nouă încadrare pe un nou salariu de bază și pe o nouă structură de sporuri care sunt limitate la 20%. Se face calculul, să zicem tu ai 12.100 în plată acum și prin calculele care sunt refăcute ajungi la 11.000. Vei avea o diferență de 1.100 de lei care se consideră o compensație. Deci, vine salariul conform aplicării legii noi plus o compensație care este considerat drept individual, nu colectiv de 1.100 de lei. Că acolo te-a prins pe tine 2027 când s-a aplicat legea (...) Niciun român nu va pierde vreun leu ca urmare a acestei legi. Principiul protecției veniturilor este principiul fundamental al acordului politic între partide și cel care ne ghidează munca la Ministerul Muncii, în echipa de redactare și de sprijin pentru acest proiect. Prin urmare, românii trebuie să știe că orice afirmație care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr. Ceea ce este un mare adevăr este că pentru 56% din angajații din sectorul public, salariile vor crește și pentru ceilalți vor rămâne în plată exact cum sunt”, a explicat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.