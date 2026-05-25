Radu Miruță a anunţat că GPS-ul avionului cu care zbura spre Lituania a fost afectat de sisteme de bruiaj

1 minut de citit Publicat la 22:07 25 Mai 2026 Modificat la 22:11 25 Mai 2026

Radu Miruță, ministrul Apărării. sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat, luni, că avionul militar cu care a zburat în Lituania, în vizită de lucru la Detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, a suferit un bruiaj al sistemului GPS. "Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Piloţii au activat sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională", a declarat Miruţă la TVR Info.

“A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională.

Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat Radu Miruță pentru sursa amintită.