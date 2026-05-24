Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”

Doina Pană, fost ministru al Apelor și Pădurilor în Guvernul condus de Mihai Tudose, a povestit, duminică seara, în emisiunea Ora de foc de la Antena 3 CNN, cum a fost otrăvită cu mercur pentru că, spune ea, a „lovit din toate direcțiile” companiile care făceau profituri uriașe de pe urma lemnului tăiat ilegal din pădurile din România.

Invitată la emisiunea Oanei Zamfir, Doina Pană a povestit exact cum a aflat că a fost otrăvită cu mercur și pe cine din cercul său de apropiați bănuiește.

Oana Zamfir, realizator Antena 3 CNN: Ce măsuri puteați să luați atât de grave încât să merite să fiți ucisă?

Doina Pană, fost ministru al Apelor și Pădurilor: În momentul în care au am preluat Apele și Pădurile, am constatat deja se ajunsese la un nivel uriaș cu devalizarea din păduri și atunci am zis că trebuie să fac ceva. Atunci inventat radarul pădurilor, dacă vă aduceți aminte, care urmărește drumul lemnului din pădure până la destinatarul final, care funcționează și în ziua de azi penttru că l-am dus la STS, pentru că altfel, dacă rămânea în minister, sunt convinsă că nu mai funcționa.

Dar n-a fost dezvoltat, el dezvoltă numai legalitate transportului, nu și cantitatea. Și atunci, la fiecare transport se nu mai poate pune o cantitate dintr-un alt arbore tăiat ilegal.

Mai departe, am dat în pază toate pădurile - și care nu se cunoștea cine este proprietarul - în paza ocoalelor silvice. Până în 30 de hectare să plătească statul și peste 30 de hectare să plătească proprietarul.

Tot atunci am introdus un sistem unic în lume - sistemul 112 pentru transport de lemn, însât oamenii, sătui să vadă atâtea transporturi care devalizează pădurile, să sune la 112 și să semnaleze.

De asemenea, am amendat în legea contravențiilor silvice să se confiște mijlocul de transport care transport lemn tăiat ilegal, că am zis cine își riscă tirul pentru transport de lemn. I-am luat din toate direcțiile.

A fost o firmă care a pierdut uriaș, de exemplu firma Schweighofer, care e celebră deja pentru că a modificat și codul silvic. Ei și-au dezvoltat capacități de producție uriașe bazându-se pe lemnul din România, pentru că exista o ordonanță de 10 ani în funcțiune, în 2014 a expirat, care a fost de bună credință când a fost dată, că ca să nu exportăm bușteni. Adică cine vine și prelucrează lemnul să i se asigure o cantitate de lemn obligatoriu. Ce vrea mai mult decât atât să liciteze. Această firmă este firma Schweighofer, care susținea că au 30% din lemnul de pe piață la ora aia, dar aveau 30% din totalul lemnului. Adică din 18 milioane m³ cât se tai legal pe an, ei foloseau 6 milioane m³, dar ei foloseau numai rășinos, din care n-avea numai 9 milioane.

Acuzați firma Schweighofer, care acum se numește altfel, că au comandat otrăvirea dvs.?

Nu, nu acuz direct pe nimeni, dar nu pot să nu=i bănui, pentru că au avut cele mai mari daune.

În carte, doamna ministru, detaliați cum a ajuns această societate și la parlamentari, și la miniștrii și la alții. Care e acuzația pe care i-o aduceți fostului președinte Klaus Iohannis?

Prima e că pur și simplu nu l-a impresionat cu nimic că un ministrul din guvernul Romîniei a fost otrăvit, să facă o ședință CSAT. Apoi, în legătură cu Schweighofer vreau să vă spun că Iohannis este cel care a întors Codul Silvic înapoi, exact cu motivele Schweighofer, pe care le-au solicitat și premierului Victor Ponta și mie și au făcut presiuni peste tot și toată lumea a spus nu, pentru că era corect așa cum era.

Adică firma austriacă ajunge cu scrisori la toți miniștrii, la premier și la președinte și președintele preia argumentele lor și le trimite către Parlament?

Da, identic. Ăsta a fost ghinionul lui, că o firmă americană de investigații pe mediu aveau filmări cu camera ascunsă la firma Schweighofer și în momentul în care au văzut că eu am declarat în presă ce a făcut Iohannis, mi-a adus acele fimări, care s-au dat la televiziunea voastră și le-a văzut o țară întreagă.

Ce arătau acele înregistrări?

Spuneau clar în acele înregistrări nu numai că preiau lemn tăiat ilegal, ci dau chiar bonus pentru lemn tăiat ilegal.