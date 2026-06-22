Subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026 se publică azi

Subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026 FOTO: Getty Images

Luni, 22 iunie 2026, elevii care au absolvit clasa a VIII-a susțin cel mai important examen al lor de până acum și la ora 9:00 primesc subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026, pe care trebuie să le rezolve în două ore. Subiectele vor fi publicate pe pagina dedicată de pe edu.ro după finalizarea probei, dar se vor regăsi și pe antena3.ro imediat ce acestea vor fi disponibile. De asemenea, baremul de corectare va fi anunțat de aceleași surse.

Peste 148.000 de elevi s-au înscris la acest examen, a anunţat într-un comunicat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Examenul va fi organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ sau centre de examen din toată țara. După proba la Limba română, miercuri, 24 iunie, elevii susțin cel de-al doilea examen, la Matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi, 25 iunie, proba la Limba şi literatura maternă.

„Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”, a precizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Reguli în sala de examen la probele scrise

Respectarea regulilor în sala de examen este esențială pentru evitarea eliminării și pentru desfășurarea corectă a probei.

Accesul elevilor în unităţile de învăţământ și centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. Aceştia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor se poate folosi şi creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne, acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare.

Obiecte interzise în sălile de examen:

Ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete (acestea se lasă obligatoriu în sala de depozitare special amenajată),

Telefoane mobile, căști, dispozitive electronice, ceasuri inteligente sau orice alte mijloace de comunicare,

Materiale auxiliare: manuale, culegeri, notițe, fițuici, dicționare, ciorne sau orice însemnări care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă. Orice tentativă de copiere duce la eliminarea din examen și la interzicerea participării la sesiunile următoare.

Părinții și profesorii joacă un rol important prin ghidarea elevilor spre respectarea acestor norme, reducând stresul inutil.

Care e nota de trecere la Evaluarea Națională 2026

Spre deosebire de alte examene, la Evaluarea Națională nu există o notă de trecere, însă aceasta este deosebit de importantă pentru admiterea la liceu. Deci, chiar dacă un elev obține o notă mai mică de 5, acesta nu este declarat „respins” la Evaluarea Națională 2026 și poate participa în continuare la procesul de repartizare computerizată pentru admiterea la liceu

Media generală la Evaluarea Națională 2026 (calculată din notele la Română, Matematică și, eventual, Limba maternă) contribuie la media de admitere, alături de mediile din clasele V-VIII.

Astfel, chiar și cu note sub 5, elevii se pot înscrie la liceu, asta pentru că învățământul obligatoriu este de 12 clase în România. Totuși, pentru a accede la licee bune, performanța la Evaluarea Națională este decisivă.

Calendar Evaluarea Națională 2026

8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 ; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00

; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Rezultate Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate la Evaluarea Națională vor fi publicate pe 1 iulie, iar după depunerea contestațiilor și soluționarea acestora, se anunță rezultatele finale, pe 8 data de iulie 2025.

Rezultatele vor fi afișate online, în format anonimizat, și vor rămâne disponibile timp de doi ani, conform Ministerului Educației.

Ca și anul trecut, lucrările vor putea fi consultate după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor. Elevii vor putea să-și consulte lucrările cel puțin 15 minute și au voie să le compare cu un barem printat al Ministerului Educației și Cercetării, pentru proba respectivă.

Când începe înscrierea la liceu: Calendar admitere la liceu 2026

La data de 9 iulie 2026 va fi afișată ierarhia județeană a absolvenților clasei a VIII-a, stabilită pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională. În perioada 13–20 iulie, elevii vor completa, cu sprijinul diriginților și al părinților, fișele de opțiuni în format electronic.

Rezultatele repartizării vor fi publicate pe 22 iulie, iar între 23 și 28 iulie candidații declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați.

Pentru elevii care nu sunt repartizați în prima etapă sau care nu își depun dosarele în termenul stabilit, este organizată o a doua etapă de admitere, ce debutează la 31 iulie 2026. La aceasta pot participa și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Calendar admitere la liceu 2026

9 iulie 2026 – Afișarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

13 – 20 iulie 2026 – Completarea fișelor de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

22 iulie 2026 – Prima repartizare computerizată a candidaților la liceu .

. 23 – 28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

31 iulie 2026 – Începerea celei de-a doua etape de repartizare computerizată (pentru elevii nerepartizați sau care nu și-au depus dosarele).

Prin urmare, absolvenții de clasa a VIII-a așteaptă cu nerăbdare să vadă ce subiecte au la română, la Evaluarea Națională 2026. Examenul de azi este doar prima etapă din drumul lor către viața de liceeni.