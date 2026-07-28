Rezultatele la Titularizare 2026 au fost publicate. Ce notă trebuie să ia profesorii pentru un post de titular

Rezultatele la Titularizare 2026 au fost publicate FOTO: Getty Images

Rezultatele la Titularizare 2026 au fost publicate marți, 28 iulie, fiind așteptate cu emoții de cadrele didactice care aspiră la un post stabil în învățământul preuniversitar.

Notele pot fi consultate AICI

Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate a atras peste 37.000 de candidați la proba scrisă, după ce aceștia au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice.

Rezultatele la Titularizare 2026 s-au afișat

Rezultatele inițiale la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare 2026 au fost afișate pe 28 iulie, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Notele pot fi consultate pe platforma oficială titularizare.edu.ro, precum și la sediile inspectoratelor școlare județene și ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

La proba scrisă au participat peste 37.000 de candidați care au trecut de etapa de inspecții și probe practice. Cele mai solicitate discipline au fost cele din învățământul preșcolar și primar, educația fizică și sport, limba și literatura română și psihopedagogia specială. Lucrările au fost evaluate digitalizat în centre naționale pe discipline, iar afișarea rezultatelor deschide oficial etapa de contestații și, ulterior, pe cea de repartizare pe posturi. Verificarea notei pe platforma dedicată sau la inspectorat este primul pas esențial pentru orice candidat care dorește un post de titular.

Ce notă este necesară pentru titularizare

Pentru a obține un post pe perioadă nedeterminată, adică pentru titularizare, candidații trebuie să îndeplinească un prag clar: minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică, după caz. Obținerea notei 7 nu garantează automat un loc, deoarece repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în funcție de posturile disponibile și de opțiunile exprimate.

Media de repartizare se calculează după formula (nota la proba scrisă × 3 + nota la inspecție) : 4. Această medie ponderată favorizează performanța la scris, care contează mai mult. Pentru un post de suplinitor, pe perioadă determinată, este suficientă minimum nota 5 la ambele probe. Pragurile au rămas neschimbate față de anii anteriori și se aplică uniform la nivel național. În județe cu concurență ridicată, unde numărul de posturi titularizabile este mult mai mic decât cel al candidaților, notele peste 8 sau 9 pot face diferența reală la alegerea școlii.

Cum pot fi depuse contestațiile

Candidații nemulțumiți de nota primită la proba scrisă pot depune contestație în două intervale stricte: pe 28 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, și pe 29 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, conform procedurilor comunicate public de fiecare inspectorat. Unele inspectorate, precum cel din București, cer anexarea unei copii după actul de identitate.

Este important ca cererea să fie depusă în termen, întrucât lucrările contestate sunt reevaluate de comisii specializate. După soluționarea contestațiilor, notele pot crește sau scădea, iar modificările se reflectă în rezultatele finale. Modelul de cerere este disponibil pe site-urile inspectoratelor, iar candidații trebuie să respecte exact instrucțiunile locale pentru a evita respingerea pe motive formale.

Când vor fi publicate rezultatele finale

Rezultatele finale la Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 4 august, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și online pe platforma dedicată. Aceste note definitive stau la baza repartizării pe posturile didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Repartizarea propriu-zisă are loc în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august, în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidații cu cele mai bune rezultate își aleg primii posturile, iar cei care nu obțin un loc de titular pot opta ulterior pentru posturi de suplinire. Emiterea deciziilor de repartizare urmează în săptămânile următoare, astfel încât noul an școlar să înceapă cu personalul stabilizat.

Prin urmare, publicarea rezultatelor la Titularizare 2026 marchează începutul ultimei etape a concursului.