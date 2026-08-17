Dominic Fritz anunţă, după decizia CCR, că mandatul său stă în semnătura lui Nicuşor Dan: "Ar fi o sancțiune retroactivă"

Primarul Timișoarei susține că, dacă președintele promulgă legea, mandatul său va înceta în 30 de zile. Sursă foto: Hepta

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat după decizia CCR care a stabilit că amendamentul care prevede încetarea de drept a funcției/demnitații publice pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese este constituțional. Primarul Timișoarei susține că, dacă președintele promulgă legea, mandatul său va înceta în 30 de zile și afirmă că va contesta situația la CEDO, considerând că noua sancțiune se aplică retroactiv unor fapte din 2020.

"În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat.

Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept.

Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa".

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Dominic Fritz a mai spus că PSD va trebui să explice în fața Comisiei Europene cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro "a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori".

"În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.

Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi.

Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de Timișoreni.

PS: Vă amintesc că “fapta” mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD".

La începutul lunii august, Legea ANI a trecut de votul Camerei Deputaților cu 184 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 16 „abțineri”, iar 68 de deputați nu au votat. Au primit un vot favorabil și amendamentul PSD care poate duce la încheierea mandatului de primar al președintelui USR Dominic Fritz, dar și amendamentul dorit de AUR care vizează partenerii și partenerele demnitarilor. Nicușor Dan a atacat Legea ANI la CCR.