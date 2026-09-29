Surse: Dacă pică Siegfried Mureşan la vot, Nicuşor Dan va face nominalizări de premier până va trece una

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Ce se va întâmpla dacă miercuri guvernul Mureșan nu reușește să obțină votul de încredere în Parlament? Președintele Nicușor Dan nu are nicio intenție să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate și ar urma să facă noi consultări și o nouă desemnare după posibilul eșec de miercuri, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. „Preşedintele va face nominalizări până va trece una", susţin sursele citate.

Sursele citate spun că Nicușor Dan are de gând să convoace noi consultări după acest ipotetic eșec și că soluția pe care vrea să o obțină este o refacere a vechii coaliții de guvernare, dinamitată după ce PSD a ieșit de la guvernare și a demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură susţinută de AUR.

Președintele României urmărește, astfel, o „flexibilizare” a poziției PNL. Până acum, liberalii și-au menținut constant opoziția față de un guvern din care să facă parte PSD, în timp ce, de cealaltă parte, PSD-iștii au menținut că nu vor vota un guvern din care nu fac parte.

Nicușor Dan nu vede ca soluție o ipotetică coaliție PSD-AUR, aranjament politic pe care cele două partide au început să nu-l mai respingă categoric deloc, așa cum o făceau până recent.

Așadar, criza politică s-ar putea prelungi până dincolo de toamnă, în condițiile în care strategia președintelui va fi să facă noi nominalizări până când se va găsi o majoritate care să accepte un guvern.

Nu este clar nici cine ar putea fi noua desemnare după un ipotetic eșec al lui Siegfried Mureșan la votul de învestitură.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are șanse mici să treacă de vot

Comisiile parlamentare au audiat, luni și marți, miniștrii propuși de Siegfried Mureșan să facă parte din noul guvern. O mare parte dintre aceștia au primit deja avize negative, ceea ce sugerează că efortul de a obține votul de învestitură rămâne extrem de dificil.

Cabinetul de miniștri propus de Siegfried Mureșan să guverneze România are șanse relativ reduse să treacă de votul de învestitură. Pentru a intra în funcție, premierul desemnat și echipa sa trebuie să obțină voturile a 233 de parlamentari.

Până în prezent, Mureșan are voturile a doar 170 de parlamentari, iar votul urmează să aibă loc miercuri. Probabilitatea ca 233 de voturi să poată fi obținute în următoarele 24 de ore rămâne mică, iar căderea la vot a guvernului înseamnă că inițiativa se întoarce la Cotroceni.

Dizolvarea Parlamentului sau o nouă nominalizare

Constituția României prevede două scenarii: (1) în cazul în care două propuneri de prim-ministru au fost respinse la vot succesiv în Parlamentul României și au trecut 60 de zile de la prima solicitare a votului de încredere, președintele republicii are opțiunea de a dizolva parlamentul și de a convoca alegeri anticipate, dar asta după consultarea cu președinții celor două camere; (2) poate face o nouă desemnare de prim-ministru, după consultări cu partidele parlamentare.

Așadar, Constituția nu îi dictează președintelui să dizolve parlamentul după eșecul celor două voturi de învestitură, iar decizia rămâne strict la latitudinea acestuia.

Președintele Nicușor Dan ar intenționa, conform surselor citate de Antena 3 CNN, să continue cu o nouă desemnare și să facă desemnări până când se va ajunge la votarea unui guvern.

„E momentul ca această criză politică să se încheie, ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității, a neîncrederii cetățenilor și piețelor și, indiferent de ce se va întâmpla, România își păstrează traiectoria financiară, există consens”, a spus Nicușor Dan, marți, la puțin timp după ce a apărut ipoteza ca PNL ar vrea să sesizeze CCR în cazul în care președintele nu dizolvă parlamentul după un ipotetic eșec al guvernului Mureșan la vot.

Alexandru Muraru, lider PNL, a anunţat, luni, că PNL a dezbătut, în cadrul BPN, o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale, dacă guvernul Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

„În condiţiile actuale este evident faptul că nu se poate instala un guvern şi astfel încât, în interpretarea noastră, aceasta este o chestiune imperativă. Asta nu înseamnă că preşedintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze ani la rând, România rămânând cu un guvern demis şi cu un guvern interimar”, a declarat Muraru.

Tudorel Toader, fostul ministru al justiției, a spus, la Antena 3 CNN, că Muraru „are dreptate, însă cu alte argumente”.

„În principiu, sunt de acord cu domnul Muraru. Are dreptate, dar cu alte argumente, anume că președintele, spune Constituția, poate (n.r. - poate încerca să instaleze un nou guvern), dar întrebarea este cât timp ține la dispoziție acest «poate»”, a spus el.

Mai mult, fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a precizat, marți, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu poate fi obligat de CCR să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, dacă guvernul Mureșan nu va fi votat.