Nicușor Dan răspunde după amenințarea PNL cu sesizarea la CCR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a spus marți că „alegerile anticipate nu sunt o soluție”. El a subliniat că această variantă ar reprezenta „o continuare a instabilității”. Reacția vine după ce Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a spus luni, că partidul ar putea sesiza Curtea Constituţională dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

„E momentul ca această criză politică să se încheie, ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității, a neîncrederii cetățenilor și piețelor și, indiferent de ce se va întâmpla, Românai își păstrează traiectoria financiară, există consens”, a spus Nicușor Dan.

Vicepreședintele liberarilor, Alexandru Muraru, a anunţat, luni, că PNL a dezbătut, în cadrul BPN, o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale, dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

„În condiţiile actuale este evident faptul că nu se poate instala un Guvern şi astfel încât, în interpretarea noastră, aceasta este o chestiune imperativă. Asta nu înseamnă că preşedintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze ani la rând, România rămânând cu un Guvern demis şi cu un Guvern interimar”, a declarat Muraru.

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a spus, la Antena 3 CNN, că Muraru „are dreptate, însă cu alte argumente”.

„În principiu, sunt de acord cu domnul Muraru. Are dreptate, dar cu alte argumente, anume că președintele, spune Constituția, poate (n.r. - poate încerca să instaleze un nou guvern), dar întrebarea este cât timp ține la dispoziție acest «poate»”, a spus el.

Mai mult, fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a precizat, marți, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu poate fi obligat de CCR să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, dacă Guvernul Mureșan nu va fi votat miercuri în Parlament.