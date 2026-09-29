Claudiu Năsui spune că „sunt multe lucruri unde Chișinăul depășește Bucureștiul”: „România are multe învățat de la Republica Moldova”

Fostul deputat USR Claudiu Năsui. Sursa foto: Hepta

Ministrul Dezvoltării Economice și al Digitalizării din Republica Moldova, Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul României, a declarat, marți, într-un interviu pentru Agerpres, că există domenii de activitate, precum cel al digitalizării, unde Chișinău depășește Bucureștiul.

Potrivit acestuia, România are multe învățat de la Republica Moldova pe partea de digitalizare.

„Sunt multe similitudini și aș spune că sunt și multe lucruri unde Chișinău depășește Bucureștiul. Mă refer mai ales la partea de digitalizare, unde cred că avem multe de învățat. România are multe învățat de la Republica Moldova pe partea aceasta.

În rest, sunt multe lucruri similare, dar și probleme similare, stări de fapt similare și soluții similare și ceea ce mă bucură foarte tare este că există o conștientizare a nevoii de reformă, care este foarte mare aici”, spune acesta.

Întrebat care este principalul lucru care l-a surprins la Chișinău, acesta a răspuns că:

„Nu aș spune surprins, pentru că am știut, am cunoscut puțin situația. Aș crede că lucrurile pentru care voi avea o atenție deosebită sunt partea aceasta cu portofoliul de companii de stat și partea de reglementare, de debirocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care cade pe umerii și a antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova.

Cred că astea sunt două lucruri din care s-ar putea face un munte de bine economiei Republicii Moldova, dacă s-ar reforma”, a mai declarat Claudiu Năsui.

Totodată, acesta a fost întrebat care este principala lecție pe care a învățat-o la București și pe care ar vrea să o aplice la Chișinău

„Nu aș spune că e o lecție anume, în sensul că de zece ani de zile susțin reformele. Le-am susținut și în București, le susțin și la Chișinău. Acum cred că ce se întâmplă diferit este faptul că acum chiar este o oportunitate reală de reformă și, cum spuneam, o dorință de reformă care pare că este mult mai ancorată în situația economică a Republicii Moldova, care nu are plasele de siguranță pe care le are România, nu poate să se culce pe ureche sperând că există un plan B, C, D, E. Aici lucrurile trebuie să se întâmple ca să se însănătoșească economia”, a declarat acesta.

Cât despre Bursa Internațională de Mărfuri, care a fost inaugurată de curând, acesta spune că:

„Înseamnă acces la capital, o alocare mai corectă și mai optimă a capitalului. Înseamnă oameni care pot economisi cu un randament mai bun, înseamnă companii care se pot finanța mai bine, mai ieftin, dar și să fie ținute în frâu și disciplinate de către antreprenorul privat și proprietarii privați, și investitori privați, mult mai bine decât ar fi de către stat”, a încheiat Claudiu Năsui.

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Cîțu, a anunțat că a acceptat propunerea premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Pentru a intra în Executivul moldovean, Năsui va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României.

Fostul ministru român spune că a acceptat oferta după discuțiile cu noul premier de la Chișinău și că a rezonat cu viziunea acestuia privind dezvoltarea Republicii Moldova.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Claudiu Năsui.

Ulterior, Kremlinul a reacționat și a transmis că numirea fostului deputat USR Claudiu Năsui în guvernul Republicii Moldova înseamnă un „eșec al forțelor prooccidentale, care lasă economia Moldovei „la mila Bucureștiului”, informează agenția TASS.