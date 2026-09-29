Mugur Isărescu spune că parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, la lansarea volumului "Sustenabilitatea financiară – De la deficite la convergenţa nominală", pe 29 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României, iar politicile economice trebuie să fie atent calibrate, predictibile şi, deci, credibile, a afirmat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, potrivit Agerpres. "Doar astfel putem beneficia de investiţii care să susţină productivitatea, crearea de locuri de muncă şi creşterea economică sustenabilă", a subliniat acesta în timpul declaraţiilor.

"De la bun început, în lucrarea «Sustenabilitatea financiară – De la deficite la convergenţă nominală», se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorităţi-cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândeşte greu şi se pierde uşor. Iar pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic!

Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile şi, deci, credibile. Doar astfel putem beneficia de investiţii care să susţină productivitatea, crearea de locuri de muncă şi creşterea economică sustenabilă", a declarat Mugur Isărescu, la evenimentul de lansare a volumului "Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală".

El a menţionat că este vorba despre al doilea studiu elaborat în cadrul proiectului Economic@BNR, coordonat de viceguvernatorul, Cosmin Marinescu.

"Proiectul, iniţiat în primăvara anului trecut, este pe cale să devină un cadru de referinţă pentru cercetarea şi educaţia economică, dar şi, aşa cum arată evenimentul de astăzi, o platformă de dezbatere publică, atât de necesară în contextul actual. Seria acestor lucrări a fost deschisă de studiul «România Europeană – evoluţii, progrese, provocări», publicat în luna aprilie a anului trecut, care prezintă progresele României ca stat membru al Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte studiul lansat astăzi, acesta abordează alături de sustenabilitatea finanţelor publice, probleme precum disciplina financiară în companii, echitatea sistemelor sociale, ajustarea dezechilibrelor externe ori gestionarea datoriei publice. Profesorul Costin Murgescu, care mi-a fost mentor, repeta adesea că adevăratul laborator al economistului este dezbaterea de idei între specialişti. Ca economişti, alt laborator în care să facem experimente nici nu avem! Sunt un adept convins al acelor dezbateri care pot contribui la înţelegerea nuanţată a drumului către un viitor mai bun, cum mă aştept să fie şi dezbaterea pentru care ne-am reunit astăzi", a spus Mugur Isărescu.

De asemenea, acesta a subliniat că Sala Mitiţă Constantinescu, în care a fost organizat evenimentul de marţi, a fost martora a numeroase dezbateri.

"Ne dorim ca ideile şi raţionamentele care stau la baza unor decizii de politică economică să nu rămână doar între zidurile Palatului BNR, ci să aducă echilibru şi un plus de informaţie în societate. Am mai spus şi cu alte ocazii că un bancher central nu îşi permite luxul de a se izola într-un turn de fildeş. Adaug acum că o abordare cumpătată în politica economică şi o fundamentare riguroasă a deciziilor – inclusiv prin dezbateri de substanţă – au fost şi sunt strict necesare dacă vrem ca economia să rămână pe o cale bună.

În decembrie 1927, guvernatorul BNR de atunci, Dimitrie Burillianu spunea: «Noi (Banca Naţională a României) vom continua credincioşi tradiţiunii noastre: Ne vom feri de miraje, oricât de ademenitoare ar fi ele, vom evita precipitarea, oricât de arzătoare ar fi setea de mai bine, vom păşi chibzuit, prudent, dar cu hotărâre pe calea bătătorită a realităţii spre a ajunge la realizări fecunde». Vorbele sale sunt cât se poate de actuale. Putem avea un parcurs de creştere economică care să ne asigure continuarea convergenţei spre standardul de viaţă occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice.

Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Sustenabilitatea, doresc să subliniez acest lucru, este esenţială şi pentru adoptarea euro", a transmis guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.