Economia României încetinește puternic în 2026, dar ar urma să crească cu 2,5% în 2027. Ce arată noua prognoză

Pentru anul 2026, creşterea PIB-ului este estimată la doar 0,2%. Sursa foto: Getty Images

Economia României va înregistra o redresare în 2027, când Produsul Intern Brut este estimat să crească cu 2,5%, potrivit unei prognoze realizate de o companie globală specializată în soluţii de risc de credit şi informaţii de afaceri în Europa de Sud-Est, pe baza datelor de la Eurostat, citate de Agerpres.

Pentru anul 2026, creşterea PIB-ului este estimată la doar 0,2%, potrivit lui Simone Mirani, managing director CRIF Ratings, o agenţie de rating de credit autorizată în Europa (sub reglementarea ESMA).

"România traversează o etapă de ajustare macroeconomică, cu o creştere a PIB-ului estimată la 0,7% în 2026, sub media UE-27. Această încetinire reflectă, în principal, măsurile de consolidare fiscală şi presiunile inflaţioniste persistente, factori care afectează cererea internă şi limitează dinamica economică pe termen scurt. În pofida unei creşteri mai temperate pe termen scurt, se preconizează că aceste ajustări vor consolida stabilitatea macroeconomică şi vor susţine o redresare graduală, ritmul de creştere a PIB-ului urmând să accelereze la 2,5% în 2027", a explicat Simone Mirani, potrivit sursei citate.

Ce se întâmplă cu rata inflației

Rata inflaţiei pentru întreg anul 2026 este estimată să se situeze la 7,2%, ceea ce înseamnă o reducere a galopului preţurilor spre final de an, combinată cu schimbarea din august a efectului de bază. Pentru 2027, ICAP CRIF prognozează o rată anualizată a inflaţiei de 3,9%, într-o scădere semnificativă faţă de 2026.

"Modele economice de analiză statistică ne dau posibilitatea să estimăm că eforturile din 2026 de scădere a deficitului bugetar vor începe să dea rezultate în 2027, rezultate care să poată fi percepute şi la nivelul consumatorilor şi al pieţei, nu doar din perspectivă macroeconomică. Preţurile nu vor scădea, ci viteza lor de creştere se va diminua", a subliniat Theodoros Polydoros, director executiv, ICAP CRIF, în comunicat.

Potrivit sursei citate, redresarea pe baze sănătoase a economiei depinde însă de mult mai mulţi factori, inclusiv politici şi fiscali, nu doar administrativi.

CRIF Ratings este o agenţie de rating de credit autorizată în Europa (sub reglementarea ESMA) , componentă a Grupului CRIF.

De asemenea, după o creştere de 0,7% a economiei României în 2025, BERD se aşteaptă la un declin de 0,2% în 2026 şi un avans de 1,8% în 2027.