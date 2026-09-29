Un angajat nou a fost trimis de primărie să vopsească cu galben bordurile dintr-un oraș american. Și a rezultat un dezastru

3 minute de citit Publicat la 15:01 29 Sep 2026 Modificat la 15:01 29 Sep 2026

O lucrare de revopsire a bordurilor din centrul istoric al orașului american Laramie s-a transformat într-un adevărat fiasco FOTO: Facebook/ City of Laramie

O lucrare de revopsire a bordurilor din centrul istoric al orașului american Laramie s-a transformat într-un adevărat fiasco. Din motive care nu sunt foarte clare, un angajat al municipalității nu a reușit să se limiteze doar la bordură și a pulverizat vopsea galbenă chiar și pe bicicletele parcate în apropiere, suporturi pentru biciclete, un grătar de canalizare, spațiul verde și pe câteva mașini.

Imaginile cu lucrarea au stârnit reacții în rândul locuitorilor, iar municipalitatea din Laramie a fost nevoită să recunoască public incidentul și să-și ceară scuze, potrivit Cowboy State Daily.

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„Este cu adevărat șocant”, a declarat revoltată Mary Monteith, o localnică. „A dat cu vopsea pe bordură, pe grătarele de canalizare, pe buruieni, pe suporturile pentru biciclete și sunt aproape sigură că și pe câteva mașini”, a mai spus femeia.

În opinia ei, pagubele provocate au ajuns să coste mai mult decât ar fi trebuit să coste lucrarea inițială.

Vopseaua a ajuns mult dincolo de bordură

Incidentul a fost surprins în imagini, iar acestea arată cum vopseaua galbenă a fost pulverizată mult dincolo de suprafața care trebuia vopsită.

Unul dintre localnicii care au reacționat la incident este Nathan Janzen, manager în industria petrolieră. Acesta spune că este „jenat” de ceea ce s-a întâmplat și că se așteaptă la mai mult din partea angajaților municipalității.

„Îmi doresc mai mult pentru comunitatea mea și de la angajații orașului”, a spus Janzen.

El consideră că situația depășește simpla greșeală a unui muncitor. Problema, spune el, este și costul suplimentar suportat de municipalitate pentru remedierea unei lucrări executate necorespunzător.

„Este ușor să faci glume pe seama imaginii unui angajat al orașului care face o treabă atât de proastă. Dar nu mai este deloc amuzant când orașul trebuie să cheltuiască aceiași bani de trei ori pentru a face, în cele din urmă, treaba corect”, a explicat Janzen.

Prima încercare de reparație a înrăutățit situația

Primăria a recunoscut problema și și-a cerut scuze public. „Orașul Laramie dorește să-și ceară scuze pentru vopsirea bordurii și pentru lucrările ulterioare de remediere efectuate în centrul orașului”, se arată într-un comunicat.

Autoritățile au recunoscut însă și o a doua problemă: prima încercare de a repara lucrarea a eșuat.

Pentru a acoperi vopseaua galbenă ajunsă pe suprafețele greșite, angajații au folosit vopsea gri, care imită culoarea betonului. Soluția, folosită în mod obișnuit pentru astfel de situații, a avut însă efectul opus.

„Din nefericire, acest lucru a făcut ca zonele afectate să arate și mai rău”, au precizat reprezentanții orașului.

În cele din urmă, municipalitatea a trimis echipe cu aparate de spălat cu presiune pentru a îndepărta atât vopseaua gri, cât și excesul de vopsea galbenă.

Angajatul care a vopsit bordura lucra de câteva zile la primărie

Potrivit lui Owen Schildt, purtătorul de cuvânt al orașului Laramie, angajatul responsabil de lucrare era angajat de câteva zile.

Mai mult, acesta a folosit un echipament nepotrivit și nu fusese instruit corespunzător pentru efectuarea lucrării.

„Aveam o echipă care trebuia să revopsească bordura, iar pentru angajatul care făcea lucrarea era prima dată când executa această operațiune. A fost folosit echipamentul greșit. Nu era instruit cu privire la modul corect de efectuare a lucrării”, a explicat Schildt.

Mary Monteith spune că apreciază faptul că primăria și-a recunoscut greșeala, chiar dacă, în opinia ei, imaginile făceau dificilă evitarea responsabilității.