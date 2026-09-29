Un tânăr a făcut „drifturi” cu skijetul pe o stradă inundată din Bangkok, apoi a fost arestat și amendat

1 minut de citit Publicat la 13:43 29 Sep 2026 Modificat la 13:43 29 Sep 2026

Tânărul a fost filmat în timp ce se deplasa cu skijetul prin apa de pe șosea și făcea viraje bruște / foto: captură video X

Un tânăr de 27 de ani a fost arestat după ce a făcut „drifturi” cu skijetul pe o stradă inundată din Bangkok. Imaginile cu acesta au fost distribuite pe rețelele sociale. În cele din urmă, tânărul a fost arestat și a primit o amendă.

Incidentul a avut loc duminică seară, pe Phetchaburi Road, scrie Bangkok Post. Tânărul a fost filmat în timp ce se deplasa cu skijetul prin apa de pe șosea și făcea viraje bruște, provocând valuri care au ajuns pe trotuare.

Mai multe persoane s-au plâns de comportamentul tânărului, având în vedere că drumul era folosit în continuare de alte persoane.

?? Un pilote de jet-ski arrêté après une virée dans une rue inondée de Bangkok ⚠️ La police de a arrêté le conducteur et l'a inculpé de trouble à l'ordre public. Son ami thaïlandais, qui filmait la cascade, a également été inculpé. La police demandera la confiscation du jet-ski. https://t.co/AELaZVZT9E — Press TV Français (@fr_presstv) September 28, 2026

Bărbatul, identificat drept Sorn Keadsiri, a fost acuzat că a provocat tulburarea ordinii publice și a ajuns în fața Tribunalului Municipal din Bangkok Nord.

Tânărul a postat inițial un videoclip pe contul său personal de Facebook, „Sorn Keadsiri”, cu descrierea „B K K D R I F T”. Contul și postarea originală nu mai puteau fi găsite pe site luni dimineață.

Luni, Tribunalul Municipal din Bangkok Nord l-a condamnat pe Sorn Keadsiri, în vârstă de 27 de ani, la o lună de închisoare și a primit o amendă de 10.000 de baht.

După ce și-a recunoscut vinovăția, pedeapsa cu închisoarea a fost redusă la 15 zile, iar amenda la 5.000 de baht, adică aproximativ 131 de euro.