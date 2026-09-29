Ce a declarat Bolojan pentru FT, după scandalul generat de articolul WSJ: „Guvernul era în discuții cu SUA pentru Coridorul Vertical”

Bolojan a declarat pentru FT că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical. Colaj foto: Hepta/GettyImages

Scandalul din jurul unei presupuse declarații făcute de ambasadoarea SUA în Grecia despre căderea guvernului Bolojan a ajuns și în publicația Financial Times. Potrivit jurnaliștilor de la FT, „o persoană familiarizată cu situația” a confirmat declarația pe care ar fi făcut-o Kimberly Guilfoyle, relatată anterior de WSJ. Publicația scrie și despre Coridorul Vertical de gaze, care ar trebui să lege Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, și care ar reprezenta o alternativă cu gaz lichefiat american, la gazele rusești. Ilie Bolojan a declarat pentru FT că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical, dar nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de GNL.

Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a provocat agitație politică în România, după ce a sugerat că Statele Unite ar putea răsturna guverne, în declarații care păreau să facă referire la evenimentele petrecute la București la începutul acestui an. Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., numită în funcție anul trecut, ar fi făcut aluzie la iminenta cădere a guvernului român în timpul unei discuții cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, potrivit Wall Street Journal. „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici”, ar fi spus ea, potrivit WSJ. Papastavrou i-a replicat că Statele Unite nu pot înlocui guvernul ales democratic al Greciei.

Guilfoyle a vorbit în acești termeni despre România pe 18 martie, în timpul unui dineu oficial organizat la Ambasada SUA din Atena, la care au participat peste 12 persoane, inclusiv politicieni, angajați ai ambasadei și militari, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu situația. Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, când social-democrații s-au retras din coaliția de guvernare și au votat alături de opoziția de extremă dreapta pentru a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că Washingtonul „prețuiește parteneriatul strategic cu România, care rămâne solid în ceea ce privește prioritățile noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea responsabilităților în domeniul apărării”. Guvernul grec a transmis: „Nu s-a pus niciodată problema vreunei amenințări la adresa guvernului grec și nici nu ar fi tolerat vreodată așa ceva”. Acesta a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai strânse și mai stabile ca niciodată”.

Financial Times scrie că Guilfoyle a călătorit la București după dineul de la Atena și s-a întâlnit, la sfârșitul lunii martie, cu membri ai Partidului Social Democrat (PSD), inclusiv cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Energiei de la acea vreme, Bogdan Ivan, însă publicația notează că „nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare.”

Mureșan și Bolojan, declarații pentru Financial Times

Întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români „a părut conspirativă” și ar trebui să facă obiectul unei anchete, a declarat europarlamentarul de centru-dreapta Siegfried Mureșan, care încearcă să obțină miercuri sprijinul Parlamentului României pentru a deveni prim-ministru.

Guilfoyle s-a aflat la București în luna martie pentru a promova un coridor de transport al gazelor din Grecia, prin Bulgaria și România, către Ucraina, așa-numitul Coridor Vertical.

Potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, ambasadoarea a insistat, de asemenea, ca România să cumpere cantități importante de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite.

Deși Ilie Bolojan, liderul PNL, susținea proiectul Coridorului Vertical, acesta a refuzat să cumpere cantități mult mai mari de GNL american, întrucât România dispune de resurse proprii semnificative, potrivit celor două persoane.

Bolojan a declarat pentru FT că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical și interconectarea rețelei românești de gaze cu cele ale țărilor vecine. El a subliniat însă că nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de GNL.

„Orice poziții exprimate de alți actori implicați nu reprezintă poziția oficială a Guvernului României”, a declarat Bolojan.

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere cu Statele Unite.

„Ilie Bolojan nu a fost răsturnat nici de americani, nici de monstrul din Loch Ness, nici de Bigfoot, ci de... românii care au spus că guverna prost”, a declarat el luni.

Grindeanu a adăugat însă că presupusa atitudine antiamericană a forțelor de centru-dreapta demonstrează „că avem nevoie urgentă de un guvern care să readucă relația cu SUA pe drumul cel bun”.

România a încercat să recâștige bunăvoința administrației Trump, care a acuzat-o în 2025 de practici nedemocratice, după ce autoritățile de la București au anulat alegerile prezidențiale pe fondul unor presupuse ingerințe rusești.

Nicușor Dan, ales președinte anul trecut în fața naționalistului pro-MAGA George Simion, a declarat că își dorește un guvern stabil, capabil să readucă prosperitatea.

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, a afirmat că guvernul aflat la final de mandat promovează „teorii ale conspirației” și i-a acuzat pe foștii săi parteneri de coaliție că mint.

„Sunt disperați pentru că pierd puterea, halucinează”, a spus el. „Sunt disperați când văd că [Mureșan] nu are nicio șansă să treacă.”

Ce scrie în memorandumul semnat la Atena despre Coridorul Vertical, în prezența lui Kimberly Guilfoyle

Antena 3 CNN a obținut Memorandumul de înțelegere privind Coridoriul Vertical de Gaze Naturale, semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025 în prezența Ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Documentul a fost semnat între Nova Power & Gas, companie deținută de omul de afaceri Teofil Mureşan, și Transgaz, transportatorul naţional de gaze naturale, cu compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia. Părțile au semnat memorandumul neangajant pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), destinate să contribuie la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

Memorandumul avea ca scop consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională prin care se dorește înlocuirea gazului rusesc cu Gaz Natural Lichefiat (GNL) din SUA. Până în acest moment, acordul nu a fost pus în aplicare, adică nu s-a transformat într-un contract comercial ferm.

Memorandumul de înțelegere a fost încheiat pe 7 noiembrie 2025, de Atlantic - See LNG Trade S.A, care este identificat ca „vânzătorul”, cu Nova Pover & Gas, identificat „cumpărătorul”, și S.N.T.G.N. Transgaz, „operatorul de transport autorizat”.