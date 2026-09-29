Nicușor Dan pleacă în vizită oficială în Cehia în ziua votului pentru guvernul lui Siegfried Mureșan

Președintele României va avea întrevederi cu Președintele Petr Pavel și cu Prim-ministrul Andrej Babiš. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui Republicii Cehe. Vizita are loc în aceeași zi în care Parlamentul va vota pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești, anunță Administrația prezidențială.

"Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare", se mai precizează în comunicat.

Programul vizitei include primirea, la ora 11.30, de către președintele ceh Petr Pavel, la Castelul Praga, urmată, la ora 13:20, de o conferință de presă comună a celor doi șefi de stat. De la ora 14:00, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu președintele Senatului ceh, Miloš Vystrčil, la Palatul Waldstein, iar de la ora 15:40, cu președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura. La ora 16:20 este programată o întâlnire cu premierul ceh Andrej Babiš, la Vila Kramář. Vizita se va încheia cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă, programată la ora 18:15, la Ambasada României din Praga.

Miercuri va avea loc și votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan, începând cu ora 13:00. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și cabinetul său vor avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a primi încrederea Parlamentului.

Încă de săptămâna trecută, premierul desemnat recunoștea că, în acel moment, nu avea voturile necesare pentru ca Guvernul său să treacă de Parlament, dar că asta nu îl face să renunțe. Joi seară, la Euronews, Mureșan a declarat că nu își va depune mandatul și că vrea să ajungă la votul din Parlament.