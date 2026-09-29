Cum poate fi antrenat creierul cu lumină infraroșie. Terapia de ultimă generație, prezentată la Longevity Expo Forum Fest

Cea mai futuristă demonstrație a fost o cască ce trimite lumină infraroșie către creier. Procedura se numește fotobiomodulare transcraniană (tPBM). Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Tratamentele viitorului, adaptate fiecărui pacient și gândite să ne ajute să trăim mai mult și mai bine, au fost prezentate la Longevity Expo Forum Fest. Medicii au arătat pe viu cum pot fi folosite tehnologiile de ultimă generație în prevenție și în recuperare. În doar câteva minute, un mic dispozitiv ne poate arăta cât de stresat este organismul, iar terapiile cu lumină infraroşie și microcurenți pot ajuta creierul și nervii să își recapete echilibrul. Procedurile sunt neinvazive, se pot face chiar și la copii și vin în sprijinul tratamentului recomandat de medic.

La standul dedicat sănătății cardiovasculare, medicii au arătat cum poate fi evaluat sistemul nervos autonom, cel care controlează, fără să ne dăm seama, bătăile inimii, respirația și reacția la stres.

"Practic, pacientul ar trebui să țină acest dispozitiv între degete (...) cu cât distanța de la o bătaie la alta variază mai mult cu respirația, cu atât sistemul nervos autonom funcționează mai bine. Pe tableta aceasta o să vedeți două dreptunghiuri: unul roșu, unul albastru. El reprezintă sistemul nervos vegetativ – componenta roșie este cea simpatică și componenta albastră este sistemul nervos parasimpatic. În cazul colegei mele se vede că este puțin stresată, are un grad de suprastimulare simpatică", a explicat dr. Andreea Stela Liteanu, medic primar cardiolog.

Pe baza evaluării, medicii aleg terapia. Una dintre ele este neuromodularea periferică NESA – o procedură în care pacientului îi sunt aplicați microcurenți la nivelul nervilor.

"Colegul meu o să o pregătească pe domnișoară pentru o procedură NESA de neuromodulare periferică. Este vorba despre microcurenți patentați care sunt aplicați la nivelul sistemului nervos periferic", a precizat Andreea Liteanu, medic primar cardiolog.

Procedura nu doare, iar ședințele sunt adaptate fiecărui pacient. Specialiștii spun însă că efectele nu apar peste noapte.

"Nu este o procedură agresivă, nu trebuie să ne așteptăm la rezultate după o ședință. Efectele sunt cumulative, dar sunt foarte stabile în timp, în sensul că după 6 - 7 ședințe deja se văd rezultatele", a mai subliniat dr. Andreea Liteanu, medic primar cardiolog.

Cea mai futuristă demonstrație a fost o cască ce trimite lumină infraroșie către creier. Procedura se numește fotobiomodulare transcraniană (tPBM). Înainte de tratament, medicii analizează activitatea creierului, pentru a vedea exact ce zone trebuie stimulate.

"Fotobiomodularea reprezintă lumină în infraroșu trimisă către creier, capabilă să trăpungă carcasa craniană și să pătrundă undeva până la 3,5 cm sub scalp, ajutând neuronul să își refacă depozitele de energie. După ce facem această cartografiere cerebrală (brain mapping), noi, practic, putem să vedem dacă un pacient este mai departe de tipic, de normal și cu câte deviații standard și în ce zone. Atunci, putem să individualizăm protocolul și să setăm pe frecvențe diferite, în zone diferite, țintit", a menţionat Andreea Liteanu, medic primar cardiolog, în cadrul explicaţiilor.

Ambele terapii pot fi folosite și la copii. Iar lumina infraroșie nu este ceva nou pentru organism.

"Sunt peste 12.200 de articole publicate, dintre care peste 1.200 sunt despre fotobiomodularea transcraniană. Nesa se poate folosi de la vârsta de 2 ani, fotobiomodularea de la vârsta de 4 ani. Există un studiu care a dovedit că, de fapt, lumina administrată de două ori pe zi, lumina în infraroșu, are cele mai multe beneficii.

Și dacă vă vine să credeți, ea pe noi o primim și de la soare, numai că n-o primim pulsat pe o anumită frecvență și nu o primim pe lungimea de undă de care avem neapărat nevoie", a mai declarat dr. Andreea Liteanu, medic primar cardiolog, la evenimentul Longevity Expo Forum Fest.

Medicii insistă însă asupra unui lucru: aceste tehnologii nu țin locul tratamentului prescris de medic.

"Terapiile noastre și procedurile noastre vin complementar cu tratamentul medical. Nu încercăm să înlocuim tratamentul medical, suntem în continuitatea lui și încercăm să oferim pacienților ameliorarea suplimentară a simptomelor", a mai subliniat dr. Andreea Liteanu, medic primar cardiolog.

Demonstrațiile au făcut parte din Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, ajuns la ediția a IV-a. Timp de trei zile, Biblioteca Națională din București a găzduit conferințe, demonstrații practice și dialoguri cu specialiști din România și din străinătate, dedicate longevității, prevenției și medicinei viitorului.

Cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest 2026 a adus în fața publicului experți naționali și internaționali. Printre subiectele discutate s-au numărat rolurile pe care le au alăptarea și diversificarea, ce trebuie să știe orice pacient înainte să ia suplimente, rolul balneologiei în prevenție și longevitate și cum ne putem păstra sănătatea și vigoarea mai mult timp.