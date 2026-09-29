Atac într-o şcoală din Slovacia. O profesoară a fost înjunghiată mortal, iar alte două persoane au fost rănite

Un elev din Slovacia a înjunghiat mortal o profesoară, chiar în sala de clasă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Scene şocante au avut loc marţi, într-o şcoală din nord-estul Slovaciei. O profesoară a fost înjunghiată mortal într-o sală de curs, sub privirile îngrozite ale elevilor, transmite Cedar News şi AFP, conform Agerpres. Atacatorul este un adolescent de clasa a opta şi, conform primelor informaţii, el a atacat şi un alt copil, care se află în stare critică, dar şi o femeie.

O femeie de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, între care un copil, au fost rănite într-un atac produs într-o şcoală din Staskov, o localitate din districtul Čadca, în nord-estul Slovaciei, informează marţi salvatorii.

Victima a murit în urma rănilor cu cuţitul suferite în zona pieptului, au precizat salvatorii, adăugând că o femeie de 44 de ani şi un copil, aflat în stare critică, au fost răniţi. Cele două victime au fost transportate cu elicopterele la spital.

"Echipele de salvare aeriană au transportat un copil în stare critică la spitalul din Martin", a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciilor de urgență, Petra Klimešová, au mai notat jurnaliştii publicaţiei Cedar News.

Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele precizări: "După acordarea îngrijirilor inițiale, un pacient în vârstă de 44 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată toracică, a fost transportat pe calea aerului la spitalul din Žilina. Din păcate, femeia în vârstă de 61 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața".

Potrivit media locale, atacul ar fi fost comis de un elev de clasa a opta, care se află deja în custodia poliţiştilor. Momentan, nu se cunosc motivele atacului.

Ministrul Educației, Tomáš Drucker, a declarat că ministerul oferă asistență și sprijin profesional școlii. El a îndemnat publicul să evite răspândirea informațiilor neverificate și să respecte intimitatea copiilor și a familiilor acestora.