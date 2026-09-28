Ryanair explică de ce să nu cumpărați valize negre, gri sau bleumarin

Compania aeriană low-cost Ryanair îi sfătuiește pe pasageri să evite valizele negre, gri și bleumarin pentru a reduce confuziile pe aeroporturi. FOTO: Getty Images

Compania aeriană low-cost Ryanair îi sfătuiește pe pasageri să evite valizele negre, gri și bleumarin pentru a reduce riscul unor situații neplăcute în care bagajele sunt confundate pe aeroporturi. Potrivit unor informații publicate de platforma AOL, acestea sunt culorile cele mai întâlnite culori, ceea ce crește considerabil riscul ca cineva să ia din greșeală un alt bagaj de pe banda de preluare a bagajelor, după aterizare, scrie Novinite.

Atunci când își aleg bagajul, cei mai mulți oameni pun accent pe rezistență și dimensiune și acordă mai puțină atenție culorii.

După un zbor obositor, însă, graba și oboseala pot duce cu ușurință la neatenție. Dacă pe banda de bagaje apar zeci de valize întunecate, aproape identice, riscul unei confuzii este foarte mare. Situația poate fi cu atât mai neplăcută în cazul zborurilor low-cost, unde bagajul de cală este plătit suplimentar, iar pierderea sau preluarea accidentală a acestuia poate provoca atât pierderi financiare, cât și numeroase neplăceri personale.

Cum vă puteți recunoaște mai ușor bagajul

Experții nu recomandă neapărat cumpărarea unei valize roz aprins sau neon. Un bagaj foarte vizibil, mai ales dacă aparține unui brand cunoscut și scump, poate atrage atenția nedorită a hoților.

O soluție simplă este adăugarea unui element personalizat pe o valiză clasică, de culoare închisă. O panglică colorată, un autocolant neobișnuit sau un accesoriu viu colorat prins de mâner pot fi suficiente.

Acestea permit identificarea rapidă a bagajului de către proprietar și pot descuraja și eventualele tentative de furt, deoarece fac obiectul mai ușor de recunoscut.

Prezentatoarea TV și experta în călătorii Samantha Brown oferă un alt sfat pentru siguranța bagajelor: "Puneți un dispozitiv de urmărire în interiorul valizei, astfel încât să știți întotdeauna unde se află".

Deși bateriile externe portabile sunt strict interzise în bagajele de cală, dispozitivele mici de urmărire sunt permise de autoritățile aeronautice. Ca măsură suplimentară de protecție, specialiștii recomandă introducerea în interiorul valizei a unei simple foi pe care să fie trecute numărul de telefon și adresa de e-mail ale proprietarului. Etichetele din hârtie sau plastic atașate la exterior se pot desprinde cu ușurință în timpul transportului, însă un bilet aflat în interior poate ajuta la returnarea bagajului în cazul unei confuzii.

Experții în turism îi sfătuiesc, de asemenea, pe călători să își pregătească aplicațiile necesare pe telefon încă înainte de plecare. Descărcarea unor hărți care pot fi utilizate offline, a aplicațiilor de traducere și a celor pentru urmărirea zborurilor poate oferi mai multă siguranță la sosirea într-o țară în care conexiunea mobilă nu este disponibilă sau nu este stabilă.