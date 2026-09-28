Roma deschide publicului comorile ascunse sub Băile lui Traian: Cel mai mare mozaic mural și o frescă ce înfățișează un oraș misterios

2 minute de citit Publicat la 23:37 28 Sep 2026 Modificat la 23:55 28 Sep 2026

Cele două opere au fost descoperite în anii 1990, sub Băile lui Traian, pe Colina Oppiană, în apropiere de Colosseum. FOTO: turismoroma.it

Autoritățile din Roma au deschis publicului o cameră restaurată aflată sub Băile lui Traian, unde vizitatorii pot vedea cel mai mare mozaic mural din lume, precum și o frescă ce înfățișează un oraș a cărui identitate nu a fost încă stabilită, potrivit thecooldown.com.

Pentru prima dată, vizitatorii care intră în galeria subterană renovată vor putea vedea Marele Mozaic alături de așa-numita frescă "Orașul pictat".

Cele două opere au fost descoperite în anii 1990, sub Băile lui Traian, pe Colina Oppiană, în apropiere de Colosseum. Atunci când complexul a fost finalizat, în anul 109 d.Hr., era cel mai mare ansamblu de băi publice din lume.

Băile au fost proiectate de Apolodor din Damasc pentru împăratul Traian, însă specialiștii consideră că ambele opere de artă erau deja vechi la acea vreme. Întrucât Domus Aurea a împăratului Nero a fost începută în jurul anului 65 d.Hr. și a rămas neterminată la moartea acestuia, în anul 68 d.Hr., unii cercetători suspectează că fresca și mozaicul ar fi aparținut inițial acestui complex de palate.

Cu o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, fresca înfățișează de sus un oraș maritim înconjurat de ziduri, realizat în principal în nuanțe de albastru și teracotă. Pot fi observate turnuri, clădiri, un teatru, un templu și piețe publice.

Cu o înălțime de aproximativ 10 metri și o lățime de aproape 16 metri, mozaicul combină reprezentări arhitecturale cu personaje surprinse în diferite scene, printre care și un poet purtând o coroană de lauri.

"Nu știm la ce oraș se referă, dar trebuie să fi fost unul deosebit de cunoscut", a declarat Claudio Parisi Presicce, superintendentul pentru cultură al Romei, pentru Associated Press.

La inaugurare, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat: "Sunt cu adevărat unice în lume, atât din punctul de vedere al frumuseții artistice, cât și al importanței istorice și documentare", potrivit AP.

Un spațiu semicircular delimitat de un zid despre care se crede că ar fi avut funcția de bibliotecă va fi, de asemenea, deschis vizitatorilor.

Potrivit publicației britanice The Times, Gualtieri a spus: „Nișele din zid par să fi adăpostit cărți și documente”.

Autoritățile orașului au gestionat accesul cu precauție, organizând în septembrie o serie de teste în cadrul cărora au fost admise cel mult 15 persoane simultan.

Descoperirea este încă studiată

Testele au avut rolul de a evalua modul în care operele de artă, îngropate timp de atât de mult timp, reacționează la prezența unui număr mai mare de vizitatori și la schimbările de mediu după perioada îndelungată petrecută în subteran.

Presicce a explicat că lucrările de conservare au făcut imaginile mai ușor de observat, au îndepărtat depunerile de pe suprafețe și au consolidat chiturile dintre elementele mozaicului, pentru a le menține fixate.

Francesco Pacetti, un arheolog implicat în proiect, a declarat pentru The Times: „Credem că este cel mai mare mozaic mural descoperit vreodată în lumea romană și încă săpăm pentru a afla unde se termină”.

Galeria subterană din Roma este doar una dintre numeroasele descoperiri arheologice făcute în Roma și în alte regiuni ale Italiei. Alte descoperiri recente includ vile și morminte din apropierea capitalei, precum și sanctuare și necropole scoase la iveală în timpul unor lucrări moderne.