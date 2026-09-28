Orașul în care pisicile sunt interzise: Are străzi cu nume din cifre, noaptea ține 4 luni și e locul care ascunde „Seiful Apocalipsei”

10 minute de citit Publicat la 17:57 28 Sep 2026 Modificat la 17:57 28 Sep 2026

Orașul Longyearbyen, arhipeleagul Svalbard, Norvegia. Sursa foto: Getty Images

Există un oraș în care pisicile sunt interzise, oamenii care pleacă în sălbăticie trebuie să țină cont de urșii polari, casele sunt construite pe piloni, iar timp de aproximativ patru luni soarele nu răsare deasupra orizontului. În același loc se află unul dintre cele mai importante depozite de semințe de pe planetă, supranumit „Seiful Apocalipsei”. Este o așezare norvegiană din arhipelagul Svalbard, aflată la aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord.

La prima vedere, Longyearbyen pare un mic oraș colorat pierdut în imensitatea Arcticii. În realitate, este unul dintre cele mai neobișnuite locuri locuite permanent de pe Pământ.

Aproximativ 2.400 de oameni trăiesc aici, într-un peisaj dominat de munți, ghețari, zăpadă și fiorduri. Localitatea se află la aproximativ 78 de grade latitudine nordică, pe insula Spitsbergen, cea mai mare insulă a arhipelagului Svalbard.

Longyearbyen este frecvent prezentat drept „cel mai nordic oraș din lume”. Există însă o precizare importantă: este cea mai nordică așezare permanentă cu peste 1.000 de locuitori. Mai la nord se află Ny-Ålesund, o comunitate și stațiune internațională de cercetare, dar cu o populație permanentă mult mai mică.

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În Longyearbyen, pisicile sunt interzise

Una dintre cele mai surprinzătoare reguli ale locului este legată de animale.

Pisicile nu pot fi importate în Svalbard. Nici dihorii nu sunt permiși.

Regula este confirmată de Autoritatea Norvegiană pentru Siguranța Alimentelor, Mattilsynet. În principiu, introducerea mamiferelor și păsărilor vii în Svalbard este interzisă, însă există anumite excepții.

Câinii pot fi aduși în arhipelag cu autorizație și respectarea condițiilor sanitare. Există, de asemenea, reguli speciale pentru anumite păsări de colivie, iepuri și rozătoare mici provenite din țările acceptate.

Autoritățile explică faptul că regulile sunt necesare pentru protejarea sănătății animalelor și a mediului extrem de vulnerabil din Svalbard.

Așadar, afirmația „pisicile sunt interzise în Longyearbyen” are la bază o regulă reală, însă formularea juridică mai precisă este că pisicile nu pot fi introduse în Svalbard.

Aproape patru luni fără răsărit de soare

Una dintre cele mai spectaculoase particularități ale vieții în Longyearbyen este noaptea polară.

Din cauza poziției sale extrem de nordice, soarele nu răsare deasupra orizontului timp de aproximativ patru luni.

Perioada se întinde, în linii mari, din toamnă până la sfârșitul iernii. Dar „patru luni de întuneric” nu înseamnă patru luni de beznă totală.

În timpul zilei există perioade de amurg, iar în jurul prânzului poate apărea suficientă lumină crepusculară pentru ca peisajul să fie vizibil. Perioada cea mai întunecată este în apropierea solstițiului de iarnă, când soarele se află mult sub orizont.

Apoi, situația se schimbă radical.

În timpul verii vine soarele de la miezul nopții, iar soarele nu apune timp de mai multe luni. Locuitorii trec astfel de la o perioadă în care soarele nu răsare la una în care nu apune.

Pentru oamenii obișnuiți cu un ciclu normal de zi și noapte, este unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale vieții la aproape 78 de grade latitudine nordică.

Orașul unde urșii polari reprezintă un pericol real

În multe locuri din lume, avertismentele despre animale sălbatice sunt mai degrabă o măsură de precauție.

În Svalbard, lucrurile sunt diferite.

Urșii polari trăiesc în arhipelag și pot apărea în afara localităților.

De aceea, oamenii care pleacă din Longyearbyen în sălbăticie trebuie să țină cont de posibilitatea unei întâlniri cu un urs polar și să fie echipați corespunzător.

Autoritățile au reguli speciale privind protecția împotriva urșilor polari, inclusiv în ceea ce privește armele de foc. În afara localităților, persoanele care călătoresc trebuie să aibă mijloace adecvate pentru a se proteja și pentru a îndepărta un urs polar.

În interiorul Longyearbyen există reguli diferite privind transportul și păstrarea armelor.

Este una dintre situațiile care fac ca viața de zi cu zi aici să fie foarte diferită de cea dintr-un oraș obișnuit.

„Seiful Apocalipsei” se află aici

Probabil cel mai celebru obiectiv din apropierea Longyearbyen este Svalbard Global Seed Vault, cunoscut în presa internațională drept „Doomsday Vault” sau „Seiful Apocalipsei”.

Denumirea sună ca decorul unui film SF, însă scopul este cât se poate de real.

În interiorul muntelui sunt păstrate duplicate ale unor mostre de semințe provenite din băncile de gene din întreaga lume.

Ideea este de a avea o rezervă de siguranță pentru diversitatea genetică a culturilor agricole. Dacă o bancă de gene pierde materialul genetic din cauza unui război, a unei catastrofe naturale, a unei defecțiuni sau a unui alt dezastru, copiile păstrate în Svalbard pot fi folosite pentru refacerea colecțiilor.

Este, practic, o copie de siguranță pentru agricultura lumii.

Peste 1,4 milioane de mostre de semințe

În 2026, Svalbard Global Seed Vault a depășit pragul de 1,4 milioane de mostre de semințe.

În iunie 2026, guvernul norvegian anunța că depozitul ajunsese la 1.401.285 de mostre.

Capacitatea totală este însă mult mai mare.

Seiful poate găzdui până la 4,5 milioane de mostre de semințe, fiecare mostră având, în medie, aproximativ 500 de semințe. Capacitatea teoretică ajunge astfel la aproximativ 2,25 miliarde de semințe.

Nu sunt depozitate „toate plantele de pe Pământ”. Sunt păstrate în special semințe ale culturilor importante pentru agricultură și alimentație.

Unele plante nici nu pot fi conservate prin această metodă, deoarece semințele lor nu rezistă procesului de uscare și congelare.

Seiful nu este o mină abandonată

O idee care apare uneori în materiale despre Svalbard este aceea că depozitul ar fi fost amenajat într-o veche mină de cărbune.

În realitate, Svalbard Global Seed Vault a fost construit special în interiorul muntelui Platåfjellet.

Tunelul de acces pătrunde în munte, iar camerele de depozitare se află la aproximativ 120 de metri în interiorul acestuia.

Locul a fost ales inclusiv datorită permafrostului și condițiilor climatice reci.

Instalația a fost inaugurată în februarie 2008.

Un alt detaliu interesant este că nu există angajați care să locuiască permanent în interiorul seifului. Personalul ajunge acolo atunci când sunt efectuate depuneri sau alte operațiuni necesare.

De ce tocmai Svalbard?

Amplasarea nu a fost aleasă întâmplător. Permafrostul și temperaturile scăzute oferă condiții naturale favorabile pentru conservarea semințelor.

Semințele sunt păstrate la temperaturi de aproximativ -18 grade Celsius în camerele de depozitare.

Chiar dacă sistemele artificiale de răcire ar avea probleme, mediul rece din interiorul muntelui oferă un nivel suplimentar de protecție.

Depozitul este amplasat la aproximativ 130 de metri deasupra nivelului mării și la aproximativ 120 de metri în interiorul muntelui.

Casele sunt construite pe piloni

O plimbare prin Longyearbyen dezvăluie o altă particularitate pe care un turist nu o întâlnește în mod obișnuit.

Multe clădiri sunt construite pe piloni, iar conductele sunt amplasate deasupra solului.

Motivul este permafrostul.

Dacă fundațiile și conductele ar fi construite exact ca într-un oraș obișnuit, schimbările proprietăților solului înghețat și încălzirea acestuia ar putea produce probleme structurale.

Pilonii și conductele ridicate sunt soluții adaptate condițiilor arctice.

Este un exemplu perfect al modului în care clima influențează chiar și arhitectura localității.

Aici există și tradiția de a-ți lăsa încălțămintea la intrare

În multe clădiri din Longyearbyen, inclusiv în unele hoteluri și spații publice, oamenii își lasă încălțămintea la intrare.

Obiceiul are legătură cu trecutul minier al localității.

Praful de cărbune era omniprezent, iar oamenii își scoteau încălțămintea pentru a nu-l transporta în interior.

Tradiția a rămas chiar dacă orașul s-a schimbat enorm față de perioada în care mineritul era principala activitate economică.

Orașul unde nu poți „să rămâi pentru totdeauna”

Guvernul Norvegiei spune explicit că Longyearbyen nu este conceput ca o „cradle-to-grave community”, adică un loc în care oamenii să poată beneficia de servicii publice pentru toate etapele vieții. Politica oficială stabilește în continuare că Longyearbyen nu trebuie să devină o comunitate pentru rezidență pe tot parcursul vieții.

Motivul principal este infrastructura și oferta limitată de servicii. Spitalul din Longyearbyen are șase paturi pentru internare și observație și asigură urgențe 24/7, dar nu poate oferi întreaga gamă de servicii medicale disponibile pe continent. Pentru consultații de specialitate care nu sunt disponibile local, pacienții trebuie să ajungă în Norvegia continentală sau, în cazul anumitor rezidenți străini, în țara lor de origine.

Mai important, nu există servicii de îngrijire pe termen lung, precum îngrijire la domiciliu, cămine de bătrâni, servicii de respiro sau asistență practică pe termen lung. Persoanele care ajung să aibă nevoie de astfel de servicii trebuie să le primească în localitatea lor de origine de pe continent sau în țara de origine.

Este ilegal să mori în Longyearbyen?

Probabil una dintre cele mai răspândite povești despre oraș este că „este ilegal să mori” acolo. Nu este adevărat.

Există însă o regulă reală care a contribuit la apariția acestei legende: înhumarea în sicriu nu este permisă în Svalbard.

Permafrostul și condițiile solului pot împiedica descompunerea normală a corpurilor și pot crea probleme pentru înmormântările tradiționale.

Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale, înhumarea urnelor este posibilă.

Așadar, nu există o lege care să spună că „nu ai voie să mori” în Longyearbyen. Realitatea este că regulile privind înmormântarea sunt adaptate condițiilor arctice.

Mai multe snowmobile decât oameni

Într-un oraș de dimensiuni reduse, numărul snowmobilelor este impresionant.

Snowmobilul nu este doar un vehicul folosit de turiști pentru distracție. Pentru localnici, el poate fi un mijloc important de deplasare în afara localității.

În Svalbard există, în total, mai multe snowmobile decât locuitori.

Într-un teritoriu cu foarte puține drumuri și cu un sezon rece extrem de lung, vehiculul este adaptat perfect condițiilor locale.

În afara orașului începe aproape imediat sălbăticia

Longyearbyen este o localitate mică, iar la marginea ei începe practic un teritoriu arctic vast.

Munți, ghețari, fiorduri și întinderi acoperite de zăpadă se află la mică distanță de zonele locuite.

Dar apropierea de natură nu înseamnă că orice excursie poate fi tratată ca o simplă plimbare.

Urșii polari, ghețarii, crevasele, vremea schimbătoare și distanțele mari pot transforma rapid o excursie într-o situație periculoasă.

De aceea, activitățile în afara localității sunt supuse unor reguli stricte și necesită pregătire corespunzătoare.

Singurul magazin alimentar din Longyearbyen

Pentru o comunitate de aproximativ 2.400 de oameni, Longyearbyen are o infrastructură surprinzător de complexă.

Dar există un detaliu care spune multe despre dimensiunea orașului: Svalbardbutikken este singurul magazin alimentar din Longyearbyen.

Este considerat și cel mai nordic magazin universal din lume.

În aceeași clădire se află Nordpolet, magazinul de băuturi alcoolice din Svalbard.

Și alcoolul are aici reguli neobișnuite. Rezidenții sunt supuși unor cote lunare pentru anumite băuturi, iar turiștii trebuie să respecte propriile condiții pentru cumpărare.

Sistemul este o moștenire a vechii comunități miniere, când alcoolul era reglementat în mod special.

Orașul a fost construit datorită cărbunelui

Longyearbyen nu a apărut întâmplător în acest colț al Arcticii.

Istoria sa este strâns legată de exploatarea cărbunelui.

Localitatea poartă numele lui John Munro Longyear, omul de afaceri american care a investit în mineritul din zonă la începutul secolului XX.

Timp de decenii, mina a fost centrul vieții economice și sociale.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat radical.

Turismul, cercetarea și educația au devenit mult mai importante, iar ultima mină norvegiană de cărbune din apropierea Longyearbyen, Mine 7, și-a încheiat activitatea în vara anului 2025.

Este și un centru important de cercetare

Longyearbyen nu este doar o destinație turistică.

Aici funcționează University Centre in Svalbard, cunoscut sub acronimul UNIS, unde studenți și cercetători din mai multe țări studiază biologia, geologia, geofizica și tehnologia în condiții arctice.

Svalbard găzduiește și alte infrastructuri importante de cercetare.

Mai la nord, la Ny-Ålesund, se află una dintre cele mai importante comunități internaționale de cercetare din Arctica.

Străzile au numere pe post de nume

Un alt detaliu care poate surprinde vizitatorii este că străzile din Longyearbyen folosesc numere în locul denumirilor obișnuite.

Orașul este suficient de mic pentru ca localnicii să se orienteze fără probleme, iar structura sa reflectă istoria de comunitate minieră.

În jurul localității se mai văd și numeroase urme ale trecutului industrial: clădiri, instalații și structuri legate de exploatarea cărbunelui.

Un oraș în care anotimpurile schimbă complet viața

Longyearbyen este unul dintre puținele locuri locuite în care diferența dintre iarnă și vară este atât de radicală.

Iarna, soarele nu răsare timp de luni întregi, iar aurorele boreale pot apărea pe cer.

Vara, soarele nu apune și luminează peisajul inclusiv la miezul nopții.

Între cele două extreme, viața orașului continuă: oamenii merg la serviciu, copiii merg la școală, magazinele funcționează, iar cercetătorii își continuă activitatea.

Longyearbyen, un oraș în care aproape orice lucru neobișnuit are o explicație

Pisicile sunt interzise. Urșii polari pot apărea în afara localității. Soarele nu răsare timp de aproximativ patru luni, iar vara nu apune timp de mai multe luni. Casele sunt construite pe piloni, conductele sunt ridicate deasupra solului, iar în interiorul unui munte se află o rezervă genetică destinată protejării agriculturii lumii.

La prima vedere, Longyearbyen pare desprins dintr-un film SF.

În realitate, aproape toate aceste particularități au explicații foarte concrete.

Regulile privind animalele țin de protejarea unui ecosistem vulnerabil. Arhitectura este adaptată permafrostului. Regulile privind înmormântările sunt legate de solul înghețat. Măsurile privind urșii polari pornesc de la un pericol real, iar „Seiful Apocalipsei” are o misiune științifică precisă.

Poate tocmai acesta este lucrul care face Longyearbyen atât de fascinant: într-unul dintre cele mai extreme locuri locuite de pe planetă, natura dictează aproape fiecare aspect al vieții oamenilor.

Iar în interiorul muntelui, la câțiva kilometri de acest oraș aflat la aproape 78 de grade nord, peste 1,4 milioane de mostre de semințe sunt păstrate ca o rezervă pentru viitorul agriculturii mondiale.