Putin a interzis prin decret publicarea informațiilor despre atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești

În Rusia, ard constant rafinării, depozite de bunuri comerciale și altele. Foto: Profimedia Images.

Vladimir Putin interzice publicarea informațiilor despre „activitatea din domeniul complexului energetic și al combustibililor”, o încercare de a bloca diseminarea publică a informațiilor despre atacurile ucrainene asupra infrastructurii de rafinare a petrolului din Rusia, relatează The Moscow Times. Decretul a fost semnat luni, pe 28 septembrie și limitează și secretizează accesul la informații privind atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.

Potrivit documentului, publicat pe site-ul oficial de informații juridice din Rusia, va fi interzisă difuzarea datelor privind activitatea rafinăriilor rusești, care au devenit ținte ale atacurilor cu drone ucrainene și care au pierdut în acest an o treime din capacitatea de procesare.

„Informațiile privind volumele de procesare și producție ale unei persoane juridice, respectiv ale unei rafinării rusești”, intră, potrivit decretului, pe lista datelor la care accesul este „restricționat”.

De asemenea, va fi interzisă publicarea informațiilor privind denumirea și cantitatea produselor energetice exportate, vânzătorii, cumpărătorii și intermediarii, decontările dintre părți, orele și datele livrărilor, mijloacele de transport folosite, rutele, terminalele și depozitele, inclusiv coordonatele geografice ale acestora. Vor deveni secrete și „informațiile agregate din statisticile vamale”, precum și datele privind „volumele planificate pentru comercializarea produselor” din sectorul energetic.

Potrivit decretului, interdicția nu se aplică doar autorităților de stat, precum Rosstat, care publică statistici oficiale, ci și presei și oricăror publicații de pe internet, cu excepția informațiilor făcute publice chiar de compania producătoare sau exportatoare.

„Diseminarae informațiilor incluse în lista aprobată prin prezentul decret, inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau al rețelelor de comunicații și informații, inclusiv internetul, nu este permisă, cu excepția informațiilor privind propria activitate făcute publice de persoana juridică”, se precizează în decret.

Măsurile sunt introduse „în legătură cu necesitatea adoptării unor măsuri urgente ca răspuns la acțiunile neprietenoase și contrare dreptului internațional ale Statelor Unite ale Americii și ale statelor străine și organizațiilor internaționale care li s-au alăturat”, se precizează în decret.

De la începutul anului 2026, Forțele Armate ale Ucrainei au inițiat peste 70 de atacuri asupra rafinăriile rusești și au distrus deja câteva zeci de rafinării. Doar în luna august, șase rafinării mari au fost oprite pentru reparații. Potrivit EA Analytics, din cauza întreruperii funcționării rafinăriilor, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din 2002, ce a dus la o penurie de combustibil în țară și la interzicerea exportului acestuia.