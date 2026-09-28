O dronă cu reacție s-a prăbușit la frontiera Polonia-Ucraina. Armata poloneză ridică avioanele de luptă după atacurile rusești din Kiev

Mai multe clădiri importante din centrul Kievului au fost cuprinse de flăcări după atacurile rușilor. Foto: Getty Images

Polonia a intrat în alertă și și-a ridicat de la sol avioanele de luptă, luni după-amiază, după ce Rusia a atacat furibund capitala ucraineană Kiev, distrugând mai multe clădiri importante în centrul orașului, și provocând moartea unei femei, relatează The Guardian. În ultimele săptămâni asemenea măsuri au devenit tot mai frecvente și mai degrabă de rutină, pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei.

Locuitorii din Lublin, în estul Poloniei, au relatat că au auzit sirenele de avertizare ale apărării civile, iar Centrul Guvernamental pentru Securitate al Poloniei a transmis alerte prin SMS populației locale. Aeroporturile din Lublin și Rzeszow și-au suspendat operațiunile.

În mod neobișnuit, însă, în ultimele minute centrul a ridicat nivelul avertizării la „pericol de atac aerian”.

O dronă rusească cu reacție s-a prăbușit în apropierea frontierei dintre Polonia și Ucraina

Într-o declarație pentru postul polonez TVN24, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, din cadrul Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, a spus că o dronă rusească cu reacție s-a prăbușit în apropierea punctului de trecere a frontierei polono-ucrainene Dorohusk-Iahodin.

„Este din nou un pericol care ajunge foarte aproape de frontiera noastră”, a spus el. Din informațiile pe care le-au prezentat jurnaliștii The Guardian până în acest moment, drona s-a prăbușit pe partea ucraineană a frontierei, iar spațiul aerian polonez nu a fost încălcat.

În acest moment nu există alte declarații care să confirme incidentul. Situația pare să fie sub control: alerta de atac aerian a fost ridicată, iar aeroporturile din Lublin și Rzeszow și-au reluat operațiunile.