Pensiile românilor ar putea creşte în 2027. Alexandru Nazare: "Putem lua în calcul o creștere prudentă". Ce spune despre taxe noi

Pensiile românilor ar putea creşte în 2027. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, propus pentru acelaşi portofoliu şi în Guvernul Siegfried Mureșan, a afirmat, luni, după audierea din comisia de specialitate, că pensiile românilor ar putea creşte "prudent" în 2027. El nu a respins o indexare a pensiilor cu rata inflaţiei, lucru propus şi de Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Nazare a primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate. Au fost 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și 17 abțineri.

Alexandru Nazare a declarat că "putem lua în calcul o creștere prudentă pentru pensii" în 2027, însă nu a exclus şi un scenariu negativ, în care ar putea apărea taxe noi.

"Reforma din administraţia centrală nu s-a materializat. E o presiune mare pe anii următori. Nu ne dorim taxe noi, dar avem nevoie de resurse pentru ajustare.

(despre pensii) Putem lua în calcul o creştere prudentă pentru pensii", a spus Alexandru Nazare, care nu a respins ideea lui Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: indexarea pensiilor cu rata inflaţiei.

Întrebat dacă nu am putea fi sancţionaţi, dacă nu respectăm legea pensiilor, Nazare a afirmat: "Am riscat suspendarea fondurilor europene şi am evitat. Încercăm să evităm".

Dăianu: "Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară"

Daniel Dăianu spune că nu vede necesară o nouă înghețare a salariilor și pensiilor în 2027, după măsurile luate în 2025 și 2026. Dăianu spune că indexarea trebuie făcută astfel încât să nu pună în pericol reducerea deficitului.

"În 2027 nu este necesar să se procedeze la o nouă înghețare a salariilor și pensiilor. Noi avem o inflație relativ înaltă, cea mai înaltă inflație din Uniunea Europeană. PIB-ul nominal va crește și în 2027 cu o cifră importantă. Dacă noi vom avea o dinamică a cheltuielilor bugetare, a salariilor și pensiilor, care să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, nu va fi nicio problemă”, a explicat acesta.

„Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară și să avem un deficit de 5,8”, a spus Dăianu la Antena 3 CNN.

Întrebat direct dacă mai există loc pentru noi creșteri de taxe în România, președintele Consiliului Fiscal a răspuns că, în opinia sa, nu va fi nevoie de ele în 2027.

„Nu cred că sunt oameni realiști care ar pleda pentru o înghețare a salariilor și pensiilor și în 2027. Trebuie să treci pe altă planetă ca să te gândești că vei îngheța și în 2027 salarii și pensii. Ce trebuie să faci este însă să ai o indexare rațională, astfel încât să poți să continui consolidarea fiscal-bugetară în 2027. Nu este nevoie să crești taxe și impozite”, a spus Dăianu.