Românii au avut venituri medii de 9.444 lei pe gospodărie în primele luni din 2026. Cheltuielile au crescut cu 4,5%

Românii au avut venituri medii de 9.444 lei pe gospodărie în primele luni din 2026. Sursa foto: Getty Images

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul I 2026, de 9.444 lei pe gospodărie, în scădere cu 0,9% față de trimestrul IV 2025, în termeni nominali, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Pe persoană, veniturile totale medii lunare au ajuns la 3.908 lei, în creștere cu 2% față de trimestrul IV 2025.

Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 3,2%, iar cele pe o persoană cu 6,1%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul I 2026, în termeni nominali, de 8.015 lei pe o gospodărie (3.316 lei pe o persoană) și au reprezentat 84,9% din veniturile totale, în scădere cu 346 lei pe o gospodărie față de trimestrul IV 2025. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 4,5%, iar cele pe o persoană au crescut cu 7,5%.

Veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul I 2026, de 8.996 lei lunar pe o gospodărie (3.722 lei pe o persoană) în creștere cu 0,6% față de trimestrul IV 2025, iar veniturile în natură de 448 lei lunar pe o gospodărie (185 lei pe o persoană), în scădere cu 23,7% față de trimestrul IV 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.682 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (70,8% din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul I 2026, respectiv 68,1% în trimestrul IV 2025).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.999 lei lunar pe o gospodărie (21,2% în trimestrul I 2026, respectiv, 20,0% în trimestrul IV 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură de 448 lei lunar pe o gospodărie (4,7% în trimestrul I 2026, respectiv, 6,2% în trimestrul IV 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale (0,9% în trimestrul I 2026, respectiv, 1,2% în trimestrul IV 2025) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (3,8% în trimestrul I 2026, respectiv, 5,0% în trimestrul IV 2025).

La oraş s-a câştigat mai bine decât în rural

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2026 a fost de 10.496 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.676 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2026, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 74,2%, mai mare cu 9 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 2 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 7,6% în mediul rural, de 2,5 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Potrivit datelor INS, cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul I 2026, de 7.652 lei pe o gospodărie (3.166 lei pe o persoană), mai mici cu 3% față de trimestrul IV 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2026, a fost, în medie, de 363 lei lunar pe o gospodărie (150 lei pe o persoană), în scădere cu 23,2% față de trimestrul IV 2025.

În trimestrul I 2026, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.644 lei lunar pe o gospodărie (58,0%) și transferurile către administrația publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor de 2.972 lei pe o gospodărie (37,1%).

Cheltuielile legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul I 2026 de 99 lei pe o gospodărie (1,2%).

Şi cheltuielile sunt mai mari în urban

INS menționează că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 8.839 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 39,1%, cu 5,2 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 7,8%, de 3,3 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.456 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (31,4%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de trimestrul IV 2025). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 943 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 20,3%, în creștere cu 3,4 puncte procentuale față de trimestrul IV 2025 și de cele pentru mobilier, dotarea și întreținerea locuinței în valoare de 317 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 6,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de trimestrul IV 2025.

Cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte (311 lei pe o gospodărie) și cele pentru transport (312 lei pe o gospodărie) au deținut fiecare o pondere de 6,7% în cheltuielile totale de consum medii lunare, în scădere cu 1,8 puncte procentuale, respectiv cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul IV 2025.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat la cheltuielile pentru educație de numai 23 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare atât în trimestrul I 2026, cât și în trimestrul IV 2025).