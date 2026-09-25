FT: Uniunea Europeană cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale impuse maşinilor din China

La fel ca rivalul chinez BYD, Chery a înregistrat o creştere rapidă de la lansarea vânzărilor în Europa. FOTO: Hepta

Bruxelles-ul i-a transmis premierului britanic Andy Burnham că Regatul Unit trebuie să majoreze taxele vamale impuse maşinilor din China şi să se armonizeze mai bine cu politica comercială a UE pentru a evita barierele impuse importurilor cheie prin legislaţia "Made in Europe", a anunţat vineri Financial Times (FT), notează Agerpres.

Comisia Europeană (CE) lucrează la norme de tip "Made in Europe", care vor include limite privind conţinutul local în vehiculele electrice comercializate în blocul comunitar. Planurile Bruxelles-ului sunt încă în curs de elaborare, dar se preconizează că vor fi introduse chiar de anul viitor.

Ca răspuns la solicitările de tratament egal pentru produsele britanice, blocul comunitar a informat Londra că cea mai bună soluţie ar fi să se alăture uniunii vamale a UE, a anunţat FT, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

"Uniunea vamală ar rezolva cea mai mare parte a dificultăţilor provocate de legislaţia "Made in Europe", şi problema diferenţelor de taxe vamale, care provoacă temeri că chinezii ar putea evita taxele vamale ale blocului comunitar redirecţionând produsele prin Marea Britanie", ar fi declarat un oficial UE pentru Financial Times.

UK, partener de încredere în noile reguli "Made in EU"

Săptămâna aceasta, Burnham a declarat că va pleda pentru ca Marea Britanie să fie considerată "partener de încredere", conform reglementărilor "Made in EU", şi a avertizat că excluderea Regatului Unit ar putea provoca daune industriei auto a ţării.

Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a dat asigură luna aceasta că blocul comunitar va folosi fiecare instrument disponibil pentru a reduce deficitul său comercial "nesustenabil" pe relaţia cu China.

Şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, anunţa recent că Executivul comunitar va solicita angajamente din partea Chinei pentru a ţine sub control extinderea excedentului comercial cu Uniunea Europeană şi va cere autorităţilor de la Beijing să ia măsuri preliminare privind schimburile comerciale până la începutul lunii octombrie.

În iunie, liderii UE au solicitat Executivului comunitar să genereze rezultate în urma dialogului cu Beijingul, după ce anul trecut excedentul comercial al Chinei pe relaţia cu UE a atins 360,6 miliarde de euro (412 miliarde de dolari), o creştere de 15% faţă de 2024. În primele şase luni din acest an excedentul s-a extins cu 9%.

Sefcovic a declarat că va iniţia discuţii privind exporturile masive chineze, restricţiile asupra exporturilor UE şi măsurile Beijingului de limitare a exporturilor de materiale critice, în special mineralele de care are nevoie blocul comunitar.

Exporturile Chinei de textile, produse chimice, plastic, echipamente, baterii şi maşini electrice şi hibride în UE au crescut semnificativ anul trecut. Autorităţile UE se plâng că această majorare este determinată de supracapacităţile de producţie ale Chinei.

Beijingul susţine că exagerarea problemelor, cum ar fi dezechilibrele economice şi supracapacităţile reprezintă un tip de protecţionism şi este menit să pună presiune şi să impună restricţii Chinei.