Este mare sărbătoare pe o insulă scoțiană unde s-a născut primul bebeluș după 34 de ani. Doar 51 de oameni locuiesc aici

Jorge Suarez (stânga sus), Alice Traill Ford (dreapta sus) cu bebelușul Duncan (dreapta) și Hera Stone (stânga). FOTO: Alice Traill Ford via CNN Newsource

Pentru prima dată după mai bine de 30 de ani, pe insula scoțiană îndepărtată North Ronaldsay s-a născut un copil. Oamenii care locuiesc aici, 51 la număr, sunt extaziați și speră ca evenimentul să se repete cât mai curând.

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford s-a născut pe 15 septembrie, fiind primul copil care s-a născut pe insulă după 34 de ani, a declarat pentru CNN mama băiețelului, Alice Traill Ford. North Ronaldsay este cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney și are doar aproximativ 5 kilometri lungime și 3 kilometri lățime.

Alice, logodnicul ei, Jorge Suarez, și familia lor își împart timpul între Costa Rica și North Ronaldsay, iar planul inițial era ca Duncan să se nască în Costa Rica, a spus ea.

Familia avea bilete pentru zborurile de întoarcere atunci când a ajuns pe North Ronaldsay, însă planul nașterii s-a schimbat după ce au aterizat.

„Am știut imediat că aceasta ar fi cea mai specială și magică naștere pe care i-aș fi putut-o oferi”, a spus Alice Traill Ford, a cărei familie a cumpărat insula în 1727.

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford s-a născut pe 15 septembrie, marcând prima naștere pe insulă în ultimii 34 de ani FOTO: Alice Traill Ford via CNN Newsource

„Legătura mea cu insula este cea care mă aduce înapoi în fiecare an”, a spus ea. „În fiecare an, de când eram bebeluș”.

„Simt că această insulă a contribuit la creșterea mea și, din acest motiv, am simțit aici cel mai puternic sentiment de conexiune și apartenență, mai ales în casa strămoșilor mei”, a adăugat femeia, care a născut la Holland House, construită de strămoșii ei.

Potrivit datelor guvernului scoțian, în 2024 populația insulei era de 72 de persoane. Alice Traill Ford a declarat pentru CNN că acum pe North Ronaldsay locuiesc 51 de oameni.

„Toată lumea este foarte încântată”, a spus Alice, care le-a oferit localnicilor sticluțe mici de whisky decorate cu trifoi cu patru foi și cu mici scoici cunoscute local sub numele de „groatie buckies”, despre care se spune că aduc noroc.

„Sunt un fel de familie extinsă, așa se simte... o familie uriașă, o familie insulară, rude îndepărtate”, a adăugat ea.

În ceea ce privește motivul pentru care nu s-au mai născut copii pe insulă de atât de mult timp, Alice Traill Ford consideră că acest lucru s-ar putea datora lipsei facilităților medicale: nu există nici medic, nici spital, ci doar o asistentă medicală care locuiește pe insulă.

„Cred că oamenii se tem poate de lucrurile care ar putea merge prost în timpul nașterii și, prin urmare, se simt mai în siguranță într-un spital, unde toate resursele necesare sunt disponibile pentru a le oferi sprijinul de care ar putea avea nevoie în cazul în care ceva nu ar merge bine”, a spus ea, adăugând că este nevoie de aproximativ două ore și 40 de minute pentru a ajunge cu barca pe continentul arhipelagului Orkney.

„Dacă este vorba despre o urgență, elicopterul Pazei de Coastă ar veni după tine; în caz contrar, dacă starea ta îți permite, ar trebui să călătorești până la Kirkwall, pe continent”, a spus ea.