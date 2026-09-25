Imagini virale cu lupte între oameni în vârstă și tineri pentru scaunele din metrou stârnesc o dezbatere în Asia

Imagini virale cu lupte între oameni în vârstă și tineri pentru scaunele din metrou, în Asia. Sursa foto: captură video CNN

CNN a publicat imagini şocante surprinse în Coreea de Sud, la Seul, unde un bătrân a început să lovească o femeie în metrou, după ce aceasta ar fi refuzat să-i cedeze locul ei pe scaun. Femeia se aşezase pe un loc prioritar.

După un scurt dialog între cei doi, bărbatul a devenit violent. A apucat-o pe femeie de haine şi a încercat s-o ridice cu forţa. Pasagera a refuzat şi a ripostat. S-a apărat cu picioarele, iar lucrurile au degenerat rapid.

Cert este că astfel de episoade au devenit tot mai dese în Asia de Est. Violenţa în mijloacele de transport în comun este observată în diferite ţări din această zonă a lumii.

Sursa amintită notează că a reapărut o dezbatere mai veche: cine are, cu adevărat, prioritate pe scaun? Nu sunt locuri pentru oameni în vârstă exclusiv, ci pentru persoane care au nevoie de ele. Inclusiv pentru femei gravide, pentru persoane cu dizabilităţi sau pentru cineva care nu se simte bine în acea zi.

Şi în Hong Kong a fost un astfel de episod, în care o femeie mai în vârstă agresează o tânără care se aşezase pe un loc prioritar.

Ce sunt locurile prioritare

Autorităţile din Taiwan, de exemplu, au decis ca unele scaune din metrou să devină "locuri prioritare". Asta înseamnă că acolo se poate aşeza oricine are o anumită nevoie.

Cedarea locului în metrou către cineva mai în vârstă poate fi un semn de respect, dar această idee se loveşte de o altă problemă: nu presupune că ştii cine are nevoie cu adevărat de scaun, doar dintr-o simplă privire.