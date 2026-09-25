Ce ne îmbătrânește pielea și organismul. Un dermatolog explică legătura dintre exterior și interior

Longevitatea nu ar trebui privită doar prin prisma numărului de ani pe care îi trăim, ci și prin calitatea acestora. Foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest începe astăzi la București, iar printre temele abordate se află și legătura dintre sănătatea organismului, aspectul pielii și procesul de îmbătrânire.

Medicul dermatolog Cristina Safta, invitată la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, a explicat că ceea ce vedem în oglindă nu reflectă întotdeauna vârsta cronologică. Pe chip pot fi observate inclusiv efectele stilului de viață, ale îngrijirii pielii și ale expunerii la soare.

Vârsta se vede în oglindă?

„Vârsta se poate vedea în oglindă, însă ceea ce vedeți voi nu înseamnă că este același lucru cu ceea ce vedem noi, dermatologii, pentru că de multe ori vârsta din buletin nu este cea care se vede pe chipul nostru.

Ce vedem noi, în primul rând, sunt potențialele dezechilibre hormonale, stilul de viață, felul în care ne îngrijim nu numai la suprafață, ci și ce mâncăm, dacă facem mișcare și toate lucrurile acestea de bunăstare se pot vedea pe chipul nostru.

Bineînțeles, pe lângă asta, putem să observăm riduri, pete și așa mai departe. Și aici nu este vorba neapărat de vârsta cronologică, ci de trauma cumulată de-a lungul anilor în ceea ce privește expunerea solară și faptul că nu avem grijă de noi”, a explicat medicul.

Longevitate versus anti-aging

Medicul spune că longevitatea nu ar trebui privită doar prin prisma numărului de ani pe care îi trăim, ci și prin calitatea acestora.

„O longevitate activă înseamnă calitate și cantitate. Adică să trăim mai mult, dar musai mai bine. Nu este suficient să ai o viață longevivă în direcția de a trăi mai mult, ci și să te simți și să arăți mai bine.

Nu este suficient să ne preocupăm doar de anti-aging. Anti-aging-ul este ceva superficial, ce se vede la suprafață. Poți să ai o piele de 40 de ani, să zicem, la vârsta de 60, dar tu, pe interior, să nu te simți la fel ca la 40”, a explicat Cristina Safta.

De ce nu trebuie să urmăm toate trendurile de pe internet

În contextul numărului tot mai mare de recomandări privind anti-aging-ul și longevitatea, medicul atrage atenția asupra importanței consultului de specialitate.

„Absolut orice decizie pe care o luăm asupra sănătății noastre poate să impacteze o alta. Și atunci există, în zilele noastre, medici din ce în ce mai pregătiți exact în această direcție, de a avea grijă și de sănătatea noastră exterioară, dar și interioară.

Este foarte important să le coroborăm pe acestea două pentru a ne simți și a arăta mai bine”, spune dermatologul.

Cele cinci lucruri pe care le putem face chiar de astăzi

Protecția solară, somnul, alimentația și mișcarea se numără printre recomandările medicului pentru un stil de viață care să susțină îmbătrânirea sănătoasă.

„Hai să începem întâi cu protecția solară. Soarele este cel care ne poate îmbătrâni.

Pe locul doi, somnul. Odihna este super importantă, poate cea mai importantă ca stil de viață.

O alimentație antiinflamatoare, fără zahăr, alimente ultraprocesate și așa mai departe.

Mișcarea. Trebuie să ne mișcăm, nu neapărat să mergem la sală, dar și un mers pe jos este de folos.

Și să avem grijă și de rutină. Ce înseamnă asta? Ingrediente dovedite ca fiind anti-aging: retinol, vitamina C. Nu multe, nu scumpe, dar este important să le avem consecvent și asociate celor de mai devreme”, spune medicul.

Cum impactează felul în care arătăm longevitatea noastră

Medicul dermatolog Cristina Safta va fi prezentă la Longevity Expo Forum Fest, unde va vorbi despre legătura dintre factorii care influențează îmbătrânirea, problemele dermatologice și longevitate.

„Tocmai am făcut un intro vizavi de ce o să vorbim pe larg, bineînțeles, astăzi și o să dezvoltăm ca să înțelegem importanța acestor factori principali vizavi de anti-aging, dar și de longevitate. Și cum impactează problemele dermatologice sau felul în care arătăm și longevitatea noastră”, a concluzionat Cristina Safta.

Longevity Expo Forum Fest începe astăzi la Biblioteca Națională a României din București. Evenimentul este dedicat longevității sănătoase, medicinei preventive, inovației medicale și potențialului uman, iar intrarea este gratuită.