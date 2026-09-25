Manchester United a început să vândă bucăți de gazon de pe stadionul Old Trafford

1 minut de citit Publicat la 10:33 25 Sep 2026 Modificat la 10:33 25 Sep 2026

Primul lot pus la vânzare s-a epuizat deja. Foto: Manchester United Store

Clubul de fotbal englez Manchester United a început să vândă bucăți din gazonul stadionului Old Trafford la prețul de 125 de lire sterline. Inițiativa a fost anunțată în aceeași zi în care clubul a raportat că datoria totală rămâne de peste 1 miliard de lire sterline, scrie BBC News.

Primul lot pus la vânzare s-a epuizat deja.

Deși United a înregistrat venituri record de 677,6 milioane de lire sterline și un profit operațional de 22,6 milioane de lire sterline pentru perioada 2025-2026, clubul a avut o pierdere înainte de impozitare de 43 de milioane de lire sterline.

Campioni ai Angliei de 13 ori, echipa a confirmat, de asemenea, că au fost cheltuiți 63,5 milioane de lire sterline pentru achiziționarea terenului pentru noul stadion, care se așteaptă să coste în total peste 2 miliarde de lire sterline.

Pentru prima dată în 14 ani, terenul de pe Old Trafford a fost excavat în această vară și decojit până la fundație. Mai multe secțiuni de gazon au fost conservate, bucățile cu dimensiunile de 7x7 cm fiind apoi așezate în cuburi de sticlă.

Cuburile sunt prezentate într-o carcasă neagră.

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Site-ul clubului precizează că aceste cuburi reprezintă „o amintire neprețuită a meciurilor emblematice jucate acasă și mențin vii amintirile zilelor de meci”.