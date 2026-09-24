Cine transmite Suedia - România la TV. Meciul din Liga Națiunilor începe la 22:00 pe 25 septembrie

2 minute de citit Publicat la 08:00 24 Sep 2026 Modificat la 08:00 24 Sep 2026

Imagine de la meciul amical România - Țara Galilor. Foto: Getty Images

România joacă, pe 25 septembrie, primul meci din Liga Națiunilor cu Gheorghe Hagi ca antrenor. „Tricolorii” vor întâlni Suedia, pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 22:00, ora României.

Liga Națiunilor începe, iar România joacă primul meci împotriva Suediei, vineri, de la ora 22:00, pe Strawberry Arena din Solna, lângă Stockholm.

Strawberry Arena este arena națională a Suediei și una dintre cele mai moderne arene multifuncționale din lume. Datorită vederii neîngrădite din toate locurile, proximității față de terenul de joc și tehnologiei de comunicații de ultimă generație, spectatorii pot trăi cele mai frumoase momente.

Arena poate găzdui evenimente pe toate tipurile de suprafețe: gazon, pietriș, gheață și parchet, putând trece de la una la alta cu o viteză fulgerătoare. Acoperișul retractabil permite organizarea concertelor și evenimentelor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de vreme.

Strawberry Arena este stadionul de casă al echipei AIK Fotboll și al echipei naționale masculine de fotbal a Suediei. Mai mult, stadionul a găzduit concerte ale unor artiști precum Beyoncé, Coldplay, Guns N’ Roses, Eminem, Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruce Springsteen, AC/DC, Iron Maiden, Swedish House Mafia și Taylor Swift.

Antena 1 transmite meciul Suedia - România

După două amicale în iunie, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, Gheorghe Hagi își face debutul oficial ca selecționer al „Tricolorilor”, misiunea sa fiind să califice echipa la EURO pentru a primi o prelungire de 2 ani în fruntea naționalei.

În România, meciul împotriva Suediei se vede, în direct, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

În ultimele două meciuri oficiale directe, ambele la EURO 2019, România a pierdut în fața Suediei cu 2-0 și 2-1.

E primul meci al României în Liga Națiunilor și primul cu Hagi antrenor

Meciul cu Suedia este prima partidă a României în sezonul 2026/2027. În sezonul trecut, România a terminat pe primul loc în Grupa 2 din Liga C și a câștigat fiecare meci jucat, având ca adversari Kosovo, Cipru și Lituania.

Odată cu promovarea în Liga B, situația se schimbă. În Grupa 4, România urmează să joace cu Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Urmează România - Bosnia pe 28 septembrie



După partida cu Suedia, la doar trei zile distanța, România joacă cu Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională. Meciul se joacă, însă, fără spectatori.

În ultimele patru meciuri împotriva Bosniei, România a avut următoarele rezultate:

Calificări CM 26 - Înfrângeri cu 1-3 și 0-1

Liga Națiunilor 2022 - O victorie cu 4-1 și o înfrângere cu 0-1

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Astfel, lotul României stabilit de Gheorghe Hagi pentru meciul cu Suedia este următorul: