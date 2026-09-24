O dronă a intrat în spațiul aerian al României, prin nordul județului Botoșani. Armata a ridicat avioanele. RO-Alert și în Tulcea

1 minut de citit Publicat la 07:56 24 Sep 2026 Modificat la 08:20 24 Sep 2026

Radarele MApN au detectat o dronă. Sursa foto: Getty Images

O țintă aeriană detectată joi dimineață în apropierea graniței cu România a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, anunță Ministerul Apărării Naționale. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județele Botoșani și Suceava a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, o țintă aeriană care se deplasa pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.

Ministerul Apărării precizează că, potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns ulterior în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din județele Botoșani și Suceava. La ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alertă și în Tulcea, în cursul nopții

Un alt incident a avut loc în noaptea de 23 spre 24 septembrie, în apropierea graniței cu România. Potrivit MApN, un grup de ținte aeriene a fost detectat pe teritoriul Ucrainei, la nord de localitatea Chilia Veche.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

La ora 04:41, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană pentru această zonă a încetat la ora 05:44.

Ministerul Apărării Naționale precizează că situația este în dinamică și că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.