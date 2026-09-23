Parlamentul a modificat schemele de ajutor pentru fermierii români. Ce trebuie să știe crescătorii de porci și bovine

1 minut de citit Publicat la 18:58 23 Sep 2026 Modificat la 18:58 23 Sep 2026

Pentru micii fermieri care cresc vaci de lapte, devine tot mai greu să reziste pe piață. FOTO: Getty Images

Parlamentul României a adoptat modificările aduse legislației privind schemele de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și din sectorul bovin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres.

În acest sens, pentru sectorul suin, persoanele juridice constituite potrivit Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, sunt incluse explicit în categoria beneficiarilor și vor putea depune cererile în termen de zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a noii legi.

Ulterior, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va comunica informațiile detaliate privind noua perioadă de depunere a cererilor, inclusiv termenul și modalitatea de depunere.

Potrivit sursei citate, în cazul crescătorilor de bovine se reglementează două norme de interpretare. Astfel, se clarifică prin lege că „exploatația în sectorul zootehnic” a unei persoane fizice/juridice cuprinde toate amenajările, construcțiile sau spațiile în aer liber unde animalele sunt deținute sau manipulate permanent ori temporar.

Totodată, se stipulează că prin noțiunea „utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor” (SNIIA) se înțelege și APIA, eliminând în acest fel obligativitatea fermierilor de a purta documente justificative între instituții, iar verificările se vor face direct pe baza schimburilor de date.

Noile prevederi simplifică accesul fermierilor la sprijin și elimină situațiile în care cererile ar putea fi respinse ca urmare a unor interpretări restrictive, precizează ministerul de resort.