Concelex propune la New York o nouă abordare pentru investițiile în infrastructura strategică a flancului estic NATO

Masa rotundă „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe"

Concelex și Atlantic Council România au organizat, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, masa rotundă „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe", la care a luat cuvântul Președintele României, Nicușor Dan. Evenimentul a pus în dezbatere modul în care va fi evaluată și finanțată infrastructura strategică a flancului estic în următorul deceniu de investiții.

În cadrul dialogului, participanții au analizat modul în care lecțiile desprinse din Ucraina redefinesc cerințele pentru infrastructura din proximitatea graniței estice a NATO: refacerea rapidă a unui pod feroviar, a unei stații de transformare sau a unui spital depinde în mod decisiv de existența imediată pe teren a echipamentelor grele, a componentelor structurale compatibile și a echipelor de intervenție certificate, capabilități care nu pot fi mobilizate în câteva zile în scenarii de criză.

„Ucraina ne-a arătat că un activ revine în funcțiune prin capacitatea care există înainte de criză. Refacerea după o criză depinde de utilajele și echipele care există deja pe teritoriu, iar cunoașterea completă a felului în care un activ funcționează și cedează rămâne la cel care l-a construit. Un stat poate deține toate capabilitățile de reparație și totuși poate rămâne expus, dacă acea cunoaștere se află sub altă jurisdicție. Acest lucru face din industria de infrastructură o capabilitate de securitate, nu doar una economică", a declarat Radu Pițurlea, CEO, Concelex și membru al Consiliului Director al Atlantic Council.

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Concelex a adus în discuție două propuneri. Prima dintre ele este includerea capacității de execuție între criteriile de calificare a proiectelor strategice, alături de criteriile financiare și de reglementare existente. A doua prevede dezvoltarea cu prioritate a parteneriatelor public-private pe termen lung, bazate pe disponibilitate, pe coridoarele strategice, în care companiile de infrastructură din regiune sunt pregătite să investească capital propriu alături de investitorii transatlantici. Pentru ca ambele să poată fi verificate, compania a propus realizarea unui index al infrastructurii strategice pentru flancul estic al NATO, care să înregistreze cine poate construi fiecare activ, cine îl poate reface, în cât timp și sub ce jurisdicție.

Una dintre concluziile evenimentului a fost aceea că investitorii americani privesc flancul estic ca pe una dintre marile oportunități de investiții ale deceniului, cu condiția ca proiectele să vină cu riscuri clar alocate și cu parteneri locali capabili să le construiască și să le întrețină pe termen lung. În acest context, companiile de infrastructură din regiune au fost puse în discuție ca parteneri direcți ai capitalului transatlantic, iar capacitatea lor de execuție, ca un criteriu care trebuie măsurat și luat în calcul la evaluarea proiectelor strategice.

Alături de Președintele României, Nicușor Dan, la eveniment au participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consilierii prezidențiali Marius Lazurca, pentru securitate națională și politică externă, și Radu Burnete, pentru politici economice și sociale, și ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. La masă s-au aflat, de asemenea, ambasadori la Washington ai unor state din Europa Centrală și de Est , diplomați cu experiență în regiune, reprezentanți ai agenției americane de finanțare pentru dezvoltare (DFC), ai unor bănci de investiții și fonduri globale, precum și companii americane și românești din energie, inginerie și infrastructură.

Discuția a fost găzduită de Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council, și moderată de Landon Derentz, vicepreședinte pentru energie și infrastructură al organizației.

„Partenerii pe care se sprijină relația transatlantică contează astăzi mai mult decât oricând. Evoluțiile din mediul internațional se transmit prin prețul energiei, prin rutele de transport, prin lanțurile de aprovizionare și prin costul capitalului și ajung în fiecare proiect din această regiune. De aceea, infrastructura, energia și comunicațiile nu mai pot fi planificate țară cu țară, ci trebuie prioritizate și integrate peste granițe", a declarat Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

Propunerile Concelex vor fi dezvoltate în continuare împreună cu Atlantic Council, iar participanții au convenit ca discuția să continue printr-un eveniment organizat la București.