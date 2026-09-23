Intelligent Money Academy ajunge la Suceava! O zi cu 200 de antreprenori, 30 de speakeri de top și 5 workshopuri practice

2 minute de citit Publicat la 16:42 23 Sep 2026 Modificat la 16:42 23 Sep 2026

Intelligent Money Academy ajunge la Suceava pe 2 octombrie 2026, reunind antreprenori și specialiști pentru discuții despre finanțare, fiscalitate, digitalizare, resurse umane și dezvoltarea afacerilor.

Pe 2 octombrie 2026, Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, ajunge la Suceava, la Prestige Plaza Hotel. Evenimentul face parte dintr-o serie națională dedicată antreprenorilor, managerilor și profesioniștilor interesați de dezvoltarea și transformarea mediului de business.

Intelligent Money Academy propune o zi de conținut relevant, dialog și networking, în care participanții au acces la informații aplicate, exemple concrete și perspective oferite de specialiști din domenii precum finanțare, fiscalitate, digitalizare, resurse umane și dezvoltarea afacerilor.

Prin fiecare ediție, proiectul își propune să aducă împreună comunitatea antreprenorială locală, experți și reprezentanți ai mediului instituțional și privat, într-un context în care accesul la informație relevantă și capacitatea de adaptare sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a companiilor.

Participanții vor avea acces la conținut aplicat și interactiv, construit în jurul unor teme esențiale pentru antreprenoriatul modern:

finanțe și strategii de creștere;

soluții de finanțare și optimizare fiscală;

eficiență operațională și reducerea costurilor;

digitalizare și securitate cibernetică;

resurse umane și cultură organizațională;

leadership și dezvoltare personală.

Agenda evenimentului

INTELLIGENT MONEY ACADEMY

11:00 – 12:00 | Welcome Coffee & Snacks

12:00 – 13:30 | Sesiune inaugurală a proiectului „Intelligent Money Academy!”

Viziune strategică, context economic și oportunități

Florin Jianu – Președinte IMM România

– Președinte IMM România Gheorghe Șoldan – Președintele Consiliului Județean Suceava

– Președintele Consiliului Județean Suceava Adrian Nicușor Nica – Președinte Agenția Națională de Administrare Fiscală

– Președinte Agenția Națională de Administrare Fiscală Liliana Agheorghicesei – Președinta Patronatelor IMM Suceava

– Președinta Patronatelor IMM Suceava Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est

– Director General ADR Nord-Est Adrian Zvîncă – Președinte ANOFM

– Președinte ANOFM Prof. univ. dr. Robert Șova – Președinte Consiliul Superior al CECCAR

Cătălin Leonte – Director General FNGCIMM

– Director General FNGCIMM Sorin Mititelu – Vicepreședinte ASF

13:30 – 15:00 | Workshop 1: Resurse financiare

Soluții de finanțare (interne și externe)

Ionuț Stavre – Director General Adjunct FNGCIMM

– Director General Adjunct FNGCIMM Reprezentant Exim Banca Românească

Optimizare fiscală, conformitate și protecție

Dragoș Pătroi – Consultant fiscal

Între rigoare și smart accounting

Luminița Chihai – Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava

– Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava Anda Violeta Rață – Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava

– Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava Elena Vlad – Președinte CECCAR Constanța

15:00 – 15:15 | Coffee Break

15:15 – 16:30 | Sesiuni strategice – în paralel

Workshop 2: Eficiență și siguranță

Optimizarea costurilor cu energia

Cătălin Marian – Director Vânzări Zona Sud, NOVA Power & Gas

Beniamin Lucescu – Președinte F.O.R.T.

Acces la digitalizare

Costin Băcilă – Business Development Manager Maguay

– Business Development Manager Maguay Tiberiu Baraboi – Co-fondator & CTO Expertware

Daniel Tănase – Managing Partner ASSIST Software

Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)

Cristina Cristina – Expert politici, strategii și cooperare, DNSC

Valentin Ionescu – Președinte ISF

Workshop 3: Competitivitate și soluții de ieșire din criză – HORECA

Dan Manolescu – Președintele Camerei Consultanților Fiscali

– Președintele Camerei Consultanților Fiscali Liliana Agheorghicesei – Președinta Patronatelor IMM Suceava

Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank

Dana Vasilescu – Inițiator și coordonator program „My Way”

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

Marcel Ionescu – Managing Partner & Chief Revenue Officer BRAIN-X

16:30 – 17:15 | Workshop 4: Creștere și dezvoltare

Performanță prin educație

Prof. univ. dr. Mihai Dimian – Rector Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Mentalitate de campion

Elisabeta Lipă

Pregătiți pentru viitor

Mircea Badea – Jurnalist Antena 3 CNN

17:15 | Business Cocktail & Networking

Moderatori ai evenimentului: Adrian Ursu și Ana Iorga – jurnaliști Antena 3 CNN

Detalii de participare

Vineri, 2 octombrie 2026 | Ora 11:30

SUCEAVA – Prestige Plaza Hotel – Salon Ballroom

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 15

Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.