Intelligent Money Academy ajunge la Suceava! O zi cu 200 de antreprenori, 30 de speakeri de top și 5 workshopuri practice

Pe 2 octombrie 2026, Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, ajunge la Suceava, la Prestige Plaza Hotel. Evenimentul face parte dintr-o serie națională dedicată antreprenorilor, managerilor și profesioniștilor interesați de dezvoltarea și transformarea mediului de business.
Intelligent Money Academy propune o zi de conținut relevant, dialog și networking, în care participanții au acces la informații aplicate, exemple concrete și perspective oferite de specialiști din domenii precum finanțare, fiscalitate, digitalizare, resurse umane și dezvoltarea afacerilor.
Prin fiecare ediție, proiectul își propune să aducă împreună comunitatea antreprenorială locală, experți și reprezentanți ai mediului instituțional și privat, într-un context în care accesul la informație relevantă și capacitatea de adaptare sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a companiilor.
Participanții vor avea acces la conținut aplicat și interactiv, construit în jurul unor teme esențiale pentru antreprenoriatul modern:
- finanțe și strategii de creștere;
- soluții de finanțare și optimizare fiscală;
- eficiență operațională și reducerea costurilor;
- digitalizare și securitate cibernetică;
- resurse umane și cultură organizațională;
- leadership și dezvoltare personală.
Agenda evenimentului
INTELLIGENT MONEY ACADEMY
11:00 – 12:00 | Welcome Coffee & Snacks
12:00 – 13:30 | Sesiune inaugurală a proiectului „Intelligent Money Academy!”
Viziune strategică, context economic și oportunități
- Florin Jianu – Președinte IMM România
- Gheorghe Șoldan – Președintele Consiliului Județean Suceava
- Adrian Nicușor Nica – Președinte Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Liliana Agheorghicesei – Președinta Patronatelor IMM Suceava
- Vasile Asandei – Director General ADR Nord-Est
- Adrian Zvîncă – Președinte ANOFM
- Prof. univ. dr. Robert Șova – Președinte Consiliul Superior al CECCAR
- Cătălin Leonte – Director General FNGCIMM
- Sorin Mititelu – Vicepreședinte ASF
13:30 – 15:00 | Workshop 1: Resurse financiare
Soluții de finanțare (interne și externe)
- Ionuț Stavre – Director General Adjunct FNGCIMM
- Reprezentant Exim Banca Românească
Optimizare fiscală, conformitate și protecție
- Dragoș Pătroi – Consultant fiscal
Între rigoare și smart accounting
- Luminița Chihai – Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava
- Anda Violeta Rață – Vicepreședinte Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava
- Elena Vlad – Președinte CECCAR Constanța
15:00 – 15:15 | Coffee Break
15:15 – 16:30 | Sesiuni strategice – în paralel
Workshop 2: Eficiență și siguranță
Optimizarea costurilor cu energia
- Cătălin Marian – Director Vânzări Zona Sud, NOVA Power & Gas
- Beniamin Lucescu – Președinte F.O.R.T.
Acces la digitalizare
- Costin Băcilă – Business Development Manager Maguay
- Tiberiu Baraboi – Co-fondator & CTO Expertware
- Daniel Tănase – Managing Partner ASSIST Software
Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)
- Cristina Cristina – Expert politici, strategii și cooperare, DNSC
- Valentin Ionescu – Președinte ISF
Workshop 3: Competitivitate și soluții de ieșire din criză – HORECA
- Dan Manolescu – Președintele Camerei Consultanților Fiscali
- Liliana Agheorghicesei – Președinta Patronatelor IMM Suceava
Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank
- Dana Vasilescu – Inițiator și coordonator program „My Way”
Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților
- Marcel Ionescu – Managing Partner & Chief Revenue Officer BRAIN-X
16:30 – 17:15 | Workshop 4: Creștere și dezvoltare
Performanță prin educație
- Prof. univ. dr. Mihai Dimian – Rector Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Mentalitate de campion
- Elisabeta Lipă
Pregătiți pentru viitor
- Mircea Badea – Jurnalist Antena 3 CNN
17:15 | Business Cocktail & Networking
Moderatori ai evenimentului: Adrian Ursu și Ana Iorga – jurnaliști Antena 3 CNN
Detalii de participare
Vineri, 2 octombrie 2026 | Ora 11:30
SUCEAVA – Prestige Plaza Hotel – Salon Ballroom
Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 15
Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.
Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.