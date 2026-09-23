Zelenski și von der Leyen, întâlnire tensionată la Adunarea Generală ONU. Bloomberg: Kievul e furios din cauza lui Usmanov și Fridman

Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au întâlnit la Adunarea Generală a ONU de la New York, iar discuțiile, legate de reforme, de finanțarea apărării Kievului și de sancțiunile împotriva Rusiei, au fost tensionate, relatează Bloomberg.

Conform sursei citate, Zelenski a cerut un sprijin european mai consistent, în timp ce Ucraina se pregătește pentru o nouă perioadă de iarnă în care este previzibil că Rusia își va intensifica loviturile asupra infrastructurii și a sistemului energetic în țara atacată.

Bloomberg notează că o sursă de nervozitate a întâlnirii celor doi au constituit-o ritmul reformelor din Ucraina și condițiile pentru acordarea unor noi fonduri europene.

Pe de altă parte, Kievul a reacționat cu furie la decizia UE de a ridica sancțiunile împotriva oligarhilor ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman, la presiunile Franței și guvernului din Luxemburg, chiar dacă, în contrapartidă, celelalte sancțiuni anti-Rusia au fost prelungite cu trei ani.

După întâlnire, Ursula von der Leyen a scris pe X că Europa depune eforturi mai mari ca niciodată pentru a consolida apărarea Ucrainei.

"Noul nostru program împotriva loviturilor balistice ale Rusiei poate contribui la creșterea rapidă a producției. Se profilează mai mult sprijin în domeniul apărării. Și, pe măsură ce reformele din Parlamentul ucrainean avansează, va veni și mai mult sprijin bugetar. Mai avem 37 de miliarde de euro care pot fi acordați în acest an calendaristic. La New York, mesajul meu către fiecare lider este clar: trebuie să ne intensificăm, cu toții, sprijinul pentru apărarea Ucraine", a postat șefa executivului de la Bruxelles.

Bruxellesul a anunțat noi fonduri pentru apărarea Ucrainei

Comisia Europeană a anunțat deja, luna aceasta, noi fonduri pentru apărarea Ucrainei. Pe 11 septembrie, Bruxellesul a aprobat o finanțare suplimentară de 6,1 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană și antirachetă, muniție, drone și echipamente pentru războiul electronic.

După o săptămână, Comisia comunicat că finanțează cu 3,3 miliarde de euro achizițiile ucrainene în domeniul apărării, inclusiv drone și rachete.

În discursul său starea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a mai menționat intenția de a dezvolta împreună cu Ucraina un sistem modular de apărare antirachetă, în cadrul proiectului Freya.

Marți, 22 septembrie, Kievul a prezentat Grupului de lucru pentru extindere și țărilor care negociază aderarea Ucrainei la UE stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate în cadrul procesului având ca obiectiv integrarea țării în blocul comunitar.

Discuțiile despre reformele interne ale Ucrainei au loc în paralel cu negocierile privind sprijinul financiar european. Conform Bloomberg, oficialii UE doresc, înainte de acordarea unor fonduri suplimentare, să vadă progrese în ceea ce privește legislația referitoare la economia subterană, colectarea veniturilor fiscale și alinierea legislației naționale la normele europene.