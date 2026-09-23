Ce vor europenii să apară pe viitoarele bancnote euro: berze sau Beethoven? Aproape 10 milioane de oameni au votat

3 minute de citit Publicat la 17:15 23 Sep 2026 Modificat la 17:15 23 Sep 2026

Aproape 10 milioane de europeni au votat în sondajul BCE pentru designul viitoarelor bancnote euro FOTO: Profimedia Images

Aproape 10 milioane de oameni din Europa, dar și din afara ei, au participat la sondajul public organizat de Banca Centrală Europeană (BCE) privind designul viitoarelor bancnote euro. Participarea ridicată arată interesul europenilor față de modul în care vor arăta bancnotele din următoarea serie, spune BCE.

Mai exact, 9,96 milioane de persoane și-au exprimat părerile în cadrul sondajului BCE care s-a desfăcurat în perioada 23 iulie - 21 septembrie 2026, potrivit unui comunicat de presă emis de institiție.

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„Acest număr impresionant arată cât de mare este interesul europenilor față de viitoarele lor bancnote”, a declarat Christine Lagarde, președinta BCE. Ea a subliniat că implicarea publicului în procesul de redesenare reprezintă un pas important pentru pregătirea următoarei serii de bancnote euro.

Participare ridicată în toate grupele de vârstă

Potrivit datelor prezentate de BCE, 2,6% din populația zonei euro a participat la sondaj. Interesul a fost ridicat în toate grupele de vârstă, inclusiv în rândul tinerilor.

De altfel, două treimi dintre răspunsuri au venit de la persoane cu vârsta sub 35 de ani.

Pentru ca rezultatele să reflecte cât mai fidel structura populației din zona euro, datele rezultate din sondaj vor fi analizate folosind metode statistice standard.

Zece propuneri de design, două teme

Participanții au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la zece propuneri de design selectate de BCE. Acestea au fost dezvoltate pornind de la două teme:

Cultura europeană;

Râuri și păsări.

În paralel cu sondajul public, BCE a comandat un sondaj separat, realizat de o companie independentă de cercetare. Acesta vizează un eșantion reprezentativ al populației din zona euro și utilizează aceleași întrebări. Rezultatele acestui al doilea sondaj sunt în prezent în curs de finalizare.

Tema „cultura europeană”: șase personalități istorice marcante

Dacă va fi aleasă tema culturală, noile bancnote vor înfățișa unele dintre cele mai influente personalități din istoria Europei.

Bancnota de 5 euro ar urma să o prezinte pe Maria Callas, renumita soprană greco-americană care a revoluționat lumea operei.

Bancnota de 10 euro ar fi dedicată compozitorului german Ludwig van Beethoven, în timp ce bancnota de 20 euro ar fi cu cercetătoarea Marie Curie, laureată a Premiului Nobel și pionieră a cercetării științifice.

Bancnota de 50 euro l-ar înfățișa pe Miguel de Cervantes, autorul romanului Don Quijote, una dintre cele mai importante opere din literatura universală.

Valorile nominale mai mari ar celebra două figuri emblematice ale gândirii europene: Leonardo da Vinci, care ar apărea pe bancnota de 100 euro, și Bertha von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, aleasă pentru bancnota de 200 euro.

Cealaltă propunere: Păsările simbolice ale Europei

Tema alternativă se concentrează pe natură. Fiecare bancnotă înfățișează o specie diferită de pasăre europeană pe fundalul unui peisaj fluvial, în timp ce reversul prezintă una dintre principalele instituții ale Uniunii Europene.

Seria include pescărușul albastru ori barza albă, dar și alte specii de păsări, alături de Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene și Curtea de Conturi Europeană.

Decizia privind designul final, așteptată la sfârșitul anului

Însă rezultatele celor două sondaje nu vor fi singurul element luat în calcul în alegerea designului final. Ele vor fi analizate împreună cu recomandările Juriului independent al concursului de design, precum și cu o evaluare tehnică. Toate aceste elemente vor contribui la decizia Consiliului guvernatorilor BCE privind conceptul final pentru viitoarele bancnote euro.

Decizia este așteptată spre finalul anului 2026.

Deocamdată, BCE nu va publica rezultatele individuale pentru fiecare dintre cele zece propuneri de design. După luarea deciziei, banca centrală va publica însă un raport detaliat privind sondajele, care va include feedbackul referitor la fiecare propunere și rezultatele înregistrate în diferite țări.

Noile bancnote vor avea elemente de siguranță îmbunătățite

După ce Consiliul guvernatorilor va decide conceptul, designul ales va fi adaptat și dezvoltat în continuare pentru a putea fi transformat în bancnote propriu-zise.

Potrivit BCE, noua serie va include elemente de siguranță îmbunătățite, precum și îmbunătățiri în ceea ce privește accesibilitatea și sustenabilitatea.

Introducerea noilor bancnote în circulație este prevăzută să se facă treptat, de la începutul anilor 2030.

Bancnotele euro aflate în prezent în circulație râmân valabile și vor circula în paralel cu noua serie de bancnote.