Liderii celor cinci state „frugale” din UE critică dur proiectul de buget și cer ca suma propusă de Comisie să fie redusă drastic

Comisia Europeană a propus pentru bugetul multianual al UE aferent perioadei 2028-2034 o sumă de circa 2.000 de miliarde de euro. Foto: Getty Images

Cinci state contributoare nete la bugetul UE, respectiv Germania, Danemarca, Finlanda, Olanda și Austria, cer ca bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 să fie redus cu „câteva sute de miliarde de euro”. Negocierile pe buget trebuie finalizate în următoarele trei luni, iar liderii acestor cinci țări au publicat în Politico un articol de opinie comun în care au criticat bugetul „axat excesiv pe subvenții” pentru că lasă prea puțin spațiu pentru investiții, inovare și combaterea migrației ilegale, relatează Agerpres.

Comisia Europeană a propus un buget de aproximativ 2.000 de miliarde de euro 2028-2034. Liderii celor cinci state menționate spun că plătitorii de taxe din UE nu pot continua să contribuie cu sume tot mai mari pentru a finanța deopotrivă priorități vechi și noi.

Bugetul comunitar este, potrivit celor cinci lideri, „axat excesiv pe subvenții și transferuri alocate în mare măsură în avans, lăsând prea puțin spațiu pentru ceea ce Europa are nevoie urgent: investiții comune în securitate și apărare, competitivitate, inovare și combaterea migrației ilegale”.

De partea cealaltă, țările beneficiare nete ale bugetului UE sunt îngrijorate că reducerea sumelor propuse de Comisie pentru următorul cadru financiar multianual pe șapte ani ar scădea fondurile europene destinate agriculturii și diminuării decalajelor de dezvoltare între regiunile mai sărace și cele mai bogate ale UE, o preocupare politică majoră înaintea alegerilor care vor avea loc anul viitor în Franța, Italia, Spania, Polonia, Grecia, Finlanda, Slovacia și Estonia.

CE vrea un buget mare cu 60%

Comisia Europeană a propus pentru bugetul multianual al UE aferent perioadei 2028-2034 o sumă de circa 2.000 de miliarde de euro, echivalentul a 1,26% din Venitul Național Brut (VNB) al statelor membre. Din această sumă, aproximativ 168 de miliarde de euro (sau 0,11% din VNB) ar urma să fie destinată plăților aferente rambursării datoriei contractate de UE pentru fondul de redresare postpandemie.

Dar cei cinci lideri ai țărilor contributoare nete, așa-numitele „frugale”, consideră „pur și simplu nerealistă” creșterea nominală propusă de Comisia Europeană, o creștere de aproximativ 60% față de cadrul bugetar în vigoare pentru perioada 2021-2027.

„Din acest motiv, noi solicităm o reducere echilibrată a propunerii Comisiei, de câteva sute de miliarde de euro”, se arată în articol.

Pentru a ajuta la găsirea unei soluții, Spania a propus revizuirea calendarului de rambursare a unei părți din împrumuturile contractate de UE pentru fondul de redresare postpandemie, prin corelarea plăților cu creșterea economică și eșalonarea tranșelor de rambursare pe o perioadă mai lungă.

Potrivit ministrului economiei spaniol, Carlos Cuerpo, această măsură ar crea o marjă de aproximativ 70 de miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat în luna iulie liderii statelor UE să găsească noi surse de venituri pentru viitorul cadru financiar multianual, avertizând că, în caz contrar, vor trebui să aleagă între a crește contribuțiile naționale la bugetul comunitar și a accepta o reducere de până la 40% a bugetului deja propus de Bruxelles.

Negocieri între statele membre se vor desfășura în următoarele trei luni, în încercarea de a ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului.