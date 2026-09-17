UE vrea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Fără social media pentru cei sub 13 ani și fără cont personal până la 15 ani

Copil cu telefonul în mână. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus joi o interdicţie pe social media pentru copiii sub 13 ani şi acces restricţionat pentru cei între 13 şi 15 ani, notează Agerpres.

Vârsta minimă pentru deschiderea unui cont pe social media este 15 ani, Legea privind copiii asigurând o abordare graduală. Propunerea CE pune "sarcina probei" în seama furnizorilor de servicii, care vor trebui să dovedească faptul că serviciile lor sunt adaptate vârstei şi că sunt sigure din concepţie.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permiţând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui.

Acest lucru le-ar permite să acceseze platforme de comunicare socială şi de partajare a materialelor video adecvate vârstei.

În plus, serviciile disponibile pe mini-conturi trebuie să fie concepute cu garanţii, cum ar fi contactele sociale limitate şi timpul limitat petrecut în faţa ecranului de până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome şi sigure a copiilor lor online, potrivit unui comunicat al CE.

„Avem încredere în părinţi, ei răspund de educaţia copiilor. Este foarte important ca părinţii să însoţească copiii în această explorare a lumii digitale, în special într-o perioadă vulnerabilă", a subliniat Ursula von der Leyen în conferinţa de presă.

Potrivit propunerii, copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutori.

În acest scop, platformele trebuie să ofere părinţilor sau tutorilor un instrument uşor de utilizat pentru a restricţiona utilizarea dispozitivului adultului la astfel de servicii adaptate copiilor, atunci când acesta este transmis copiilor, şi pentru a limita expunerea copilului până la maximum o oră pe zi.

Legea UE privind copiii impune o serie de obligaţii pentru toate serviciile online care oferă servicii de comunicare socială, partajare video, jocuri video online, însoţitori de IA şi roboţi de chat utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Printre acestea se numără interzicerea caracteristicilor care creează dependenţă şi a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri care trag minorii în aşa-numitele "găuri de iepure" de conţinut dăunător.

De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă şi notificări push în timpul orelor de somn, precum şi contacte nesolicitate de la străini.

În plus, companionii IA şi roboţii de chat trebuie să fie dezactivaţi în mod implicit şi nu pot simula relaţiile interpersonale în moduri care creează dependenţă emoţională.

„Permiteţi-mi să vă dau un exemplu privind ceea ce înseamnă siguranţă din concepţie. Să luăm roboţii de chat şi companionii IA. Cu Legea privind copiii, nu se mai pot purta ca prieteni umani în moduri care fac copiii dependenţi emoţional de ei.

Roboţii de chat din jocurile pentru copii nu se pot activa ei înşişi, nu pot fi impuşi copiilor şi trebuie să fie uşor de oprit", a declarat Henna Virkkunen, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.

Profilurile pentru minori trebuie să fie private în mod implicit, cu geolocalizarea, accesul la cameră şi la microfon dezactivat. Serviciile online trebuie, de asemenea, să ofere minorilor modalităţi uşoare de a bloca şi de a dezactiva utilizatorii, instrumente eficiente de gestionare a timpului şi sisteme de recomandare sigure pe care minorii le pot controla.

În conformitate cu noua lege propusă de CE, serviciile online şi magazinele de aplicaţii trebuie să utilizeze instrumente de asigurare a vârstei. De exemplu, aceştia pot utiliza aplicaţia UE de verificare a vârstei, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice, statele membre urmând să fie implicate îndeaproape în crearea acestui ecosistem, precizează executivul UE în comunicat.

În plus, furnizorii de servicii de comunicare socială şi de platforme de partajare a materialelor video vor fi chemaţi să efectueze verificarea vârstei atunci când un utilizator deschide un cont nou. În ceea ce priveşte conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori rezonabili, cum ar fi, de exemplu, data creării contului, detaliile cardului de credit, etc.

Propunerea inversează 'sarcina probei", conferind furnizorilor de platforme online foarte mari responsabilitatea de a dovedi că serviciile lor sunt "sigure din faza de proiectare'.

Aceştia vor fi obligaţi să prezinte un plan de conformitate Comisiei şi unui auditor independent care trebuie să evalueze în detaliu noul serviciu, noua caracteristică sau noua funcţionalitate. CE poate solicita furnizorului să propună măsuri corective în cazul în care, pe baza raportului auditorului, dacă estimează că planul de conformitate conţine orice deficienţă.

Propunerea introduce proceduri accelerate de asigurare a respectării legislaţiei împotriva furnizorilor în cazul nerespectării Legii UE privind copiii, în cadrul cărora Comisia ar trebui să încheie investigaţiile în termen de 90 de zile.