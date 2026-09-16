Politico: Ursula von der Cine? Un sondaj de opinie recent arată câți europeni habar n-au cine e președinta Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Unul din cinci francezi n-a auzit sau nu știe cine este actuala președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform concluziilor unui sondaj de opinie publicat de Politico și realizat în Germania, Franța și Spania. În Germania, țara natală a Ursulei von der Leyen, procentul e de 5%, în vreme ce în Spania e de 10%.

Totodată, sondajul, realizat în aceste trei țări europene, arată că doar o cincime din cetățenii germani și spanioli cred că Ursula von der Leyen face „o treabă bună” în această funcție, în vreme ce în Franța, 12% din repondenți cred același lucru.

În același timp, aproape unul din trei spanioli și francezi și 45% în Germania cred că von der Leyen face „o treabă proastă”.

Evaluarea negativă din țara natală a lui von der Leyen a fost determinată, arată Politico, în mare parte de persoanele care au spus că ar vota pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania: mai mult de jumătate din electoratul AfD e astfel de părere că Ursula von der Leyen face o treabă „foarte proastă”.

Sondajul a fost publicat miercuri cu doar câteva ore înainte ca von der Leyen să-și prezinte viziunea asupra viitorului UE, în discursul său anual despre Starea Uniunii.

Datele sondajului arată cât de mult știu sau le pasă europenilor despre discursul privind Starea Uniunii: unii repondenți au declarat că sunt dispuși să urmărească inclusiv o „Convenție Europeană a Autorității” fictivă, care nu există.

Sondajul Public First comandat de Politico a fost realizat între 13 și 15 septembrie, pe un eșantion de 2.000 de adulți în Franța, Germania și Spania. Marja de eroare este de +/- 2,2 procente pentru Spania și Germania și +/- 2,1 puncte procentuale pentru Franța.