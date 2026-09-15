Mark Carney cere celor 10 state UE care nu au ratificat acordul comercial cu Canada să facă acest pas. România a luat deja o decizie

Carney va călători joi la Strasbourg, unde se va adresa Parlamentului European. Sursa foto: Getty

Premierul canadian Mark Carney le cere statelor europene să aprofundeze alianța economică cu Canada, în timp ce Ottawa încearcă să-și reducă dependența de Statele Unite, după eșecul negocierilor comerciale cu Donald Trump. Într-un interviu acordat FT, Carney le-a îndemnat pe cele 10 state membre UE care nu au ratificat încă acordul comercial dintre Canada și blocul comunitar să facă acest pas, susținând că relații economice mai strânse ar face Canada și Europa „mai reziliente, mai independente” și mai prospere.

Cele 10 state membre UE care nu au ratificat încă acordul comercial CETA dintre Uniunea Europeană și Canada sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Polonia și Slovenia. În total, 17 dintre cele 27 de state membre au ratificat acordul, care se aplică provizoriu din 21 septembrie 2017. Parlamentul României a ratificat Acordul CETA între Canada și UE, în 2018.

Carney va călători joi la Strasbourg, unde se va adresa Parlamentului European.

„Nu contează dacă este vorba despre SUA, Canada sau orice altă țară din lume, riscul este din ce în ce mai mult inclus în prețuri”, a declarat Carney pentru FT.

Vizita în Europa și summitul de la Toronto au loc în contextul deteriorării relațiilor comerciale dintre Washington și Ottawa, după ce în ultimele săptămâni au fost impuse tarife reciproce. Trump l-a ironizat pe Carney și a numit Canada „al 51-lea stat”, provocând furie în rândul populației din al doilea cel mai mare partener comercial al SUA.

„Ești în război atunci când ești atacat, iar noi am fost atacați”, a declarat premierul luna trecută, după prăbușirea negocierilor comerciale cu SUA.

Carney a încercat să atragă investiții din China și India și, într-un discurs susținut anul acesta la Davos, a făcut apel la „puterile mijlocii” ale lumii să se mobilizeze împotriva unei ordini mondiale dominate de SUA, despre care a spus că trece printr-o „ruptură, nu o tranziție”.

Însă, în interviul acordat FT, el a părut să întindă o ramură de măslin către SUA, afirmând că demersurile sale de a atrage investitori din China și de a consolida relațiile cu aliații europeni nu reprezintă o poziționare deliberată împotriva SUA, cel mai mare partener comercial al Canadei.

„Noi ne definim prin ceea ce susținem, nu prin ceea ce ne opunem”, a declarat Carney. „Nu este în niciun fel o reacție la ceea ce se întâmplă în SUA.”

Liderul liberal a respins, de asemenea, criticile Washingtonului la adresa eforturilor Ottawa de a atrage Beijingul, care trimite oficiali de rang înalt la summitul de la Toronto. „Observ că președintele Statelor Unite îl primește pe președintele Xi [Jinping] într-o vizită de stat”, a spus el, referindu-se la summitul liderului chinez de la Washington din această lună.

„SUA au o cooperare mai profundă cu China, mult mai profundă decât are Canada”, a declarat Carney.

Ottawa speră ca summitul de la Toronto, similar Inițiativei pentru Investiții Viitoare din Arabia Saudită, să declanșeze investiții străine în valoare de 1.000 de miliarde de dolari în următorii cinci ani. Carney va prezenta investitorilor peste 150 de proiecte din domeniile mineritului, energiei și inteligenței artificiale, de la giganți de pe Wall Street până la China Investment Corporation și grupul african Dangote, și va prezenta stabilitatea Canadei ca partener comercial.

„Suntem o țară care își respectă angajamentele”, a spus el. „Avem cea mai prețioasă marfă, și anume încrederea.”

Premierul Canadei cere o relație economică mai strânsă cu UE

Premierul a declarat că o alianță mai strânsă cu Europa este cea mai bună abordare într-o lume caracterizată de o incertitudine tot mai mare.

Acordul comercial încheiat în 2017 nu a fost ratificat de 10 dintre cele 27 de state membre ale UE, pe fondul îngrijorărilor că exporturile agricole canadiene ar putea afecta fermierii europeni.

Carney a spus că acordul este „de facto în vigoare, chiar și în jurisdicțiile în care nu a fost ratificat”, însă relațiile ar putea deveni mult mai strânse dacă statele care nu au ratificat acordul ar face acest pas.

„Aș dori să folosesc această oportunitate pentru a le încuraja să facă acest lucru”, a spus el.

„Este o inițiativă pozitivă, pentru că este bună pentru Europa, este bună pentru Canada, ne va face mai suverani, mai rezilienți, mai independenți, precum și mai prosperi”, a declarat el.

Canada și UE au convenit să lucreze la acorduri care să acopere comerțul, securitatea și reglementările, materiile prime critice, energia și tehnologiile curate, liberalizarea regimului vizelor și sistemele financiare.

O reuniune care va avea loc luna viitoare la Montreal are ca obiectiv avansarea negocierilor.

În timpul vizitei sale în Europa, Carney va merge și în Marea Britanie, unde se va întâlni cu omologul său britanic, Andy Burnham, despre care a spus că „a avut un început foarte bun”.

Carney a mai declarat că este încrezător că negocierile cu SUA ar putea fi reluate, în ciuda faptului că luna trecută le-a cerut oficialilor americani să „înceteze cu meme-urile, să înceteze cu ironiile și să nu mai încerce să pară duri”, pentru a permite desfășurarea unei diplomații comerciale adevărate.