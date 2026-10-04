Surse: Nicușor Dan are pe masă cinci nume de premieri independenți. Ce surpriză le pregătește partidelor luni, la consultări

Până la consultările de luni, președintele va încerca să pună presiune asupra liderilor fostei coaliții pentru ca aceștia să susțină prin vot viitorul guvern. FOTO: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan va desemna luni un nou premier, după o perioadă de negocieri intense cu partidele. Șeful statului ar urma să aibă, înaintea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni, o discuție informală cu liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a-i determina să susțină viitorul guvern.

Luni, după consultările oficiale cu partidele, Nicușor Dan va face cea de-a patra propunere pentru funcția de prim-ministru. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sunt luate în calcul două variante.

Prima variantă este un guvern politic, condus de Sorin Grindeanu, cu un guvern minoritar al PSD. Social-democrații vor merge, de altfel, la consultările de la Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier.

A doua variantă, preferată în acest moment de șeful statului, este desemnarea unui premier independent. Pe listă se află cinci nume, printre care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, finanțistul Leonardo Badea și Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan. Unele dintre aceste nume au mai fost vehiculate în cele cinci luni de la căderea Guvernului Bolojan.

Până la consultările de luni, președintele va încerca să pună presiune asupra liderilor fostei coaliții pentru ca aceștia să susțină prin vot viitorul guvern.

După desemnarea premierului, acesta va începe negocierile cu partidele din fosta coaliție pentru formarea guvernului. Nicușor Dan exclude susținerea unui guvern cu voturi din partea parlamentarilor AUR și, de asemenea, exclude ca partidul condus de George Simion să facă parte din viitorul Executiv.

Pe de altă parte, AUR va participa la consultările de luni de la Palatul Cotroceni convocate de preşedintele Nicuşor Dan, pentru desemnarea unui nou premier, a anunțat prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu.

Cu ce mandat se duce AUR la consultări

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. (...) Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare. Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură. Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.

Liderul AUR a menționat că partidul pe care îl conduce îi va mai transmite șefului statului că, „în actualul context geopolitic internațional, extrem de tensionat, dur, imprevizibil, cea mai proastă soluție pentru România este să o ții divizată și tensionată”.

„Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură, mereu în căutare de voturi pentru orice lege va trece și probabil că peste un an de zile vom fi în aceeași situație să discutăm încă un guvern prăbușit. Îi vom spune președintelui Nicușor Dan că România are nevoie de patru ani de zile, cel puțin, pentru a se reașeza în noul context internațional. (...) Niciun guvern nu va putea să facă ordine într-o Românie care mai poate fi guvernată un an, un an și jumătate, după care orice guvern ar fi se va orienta spre alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și apoi prezidențiale. (...) Nicușor Dan, indiferent dacă rezolvă problema pe termen scurt, problema României pe termen mediu nu va fi clarificată. Un fel de operație a reușit, pacientul e mort”, a explicat Dungaciu.

Potrivit acestuia, delegația AUR îi va reaminti șefului statului că este președintele tuturor românilor.

„Ne ducem până la urmă la Cotroceni cu mâna întinsă, nu ca să cerem ceva, ci ca să continuăm dialogul cu instituțiile statului. Mergem, în continuare să presăm președintele să deschidă un dialog cu România, să nu considere românii de categoria 1 sau categoria 2. De asta ne vom duce la Cotroceni, nu să primim vreo poziție guvernamentală, nu să susținem vreun guvern, nu să propunem vreun premier. Ne ducem acolo strict pentru a-i reaminti președintelui Nicușor Dan că, până la urmă, este președintele tuturor românilor”, a conchis Dungaciu.