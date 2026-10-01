Surse: După linia roșie trasată de Nicușor Dan, PSD ar fi de acord cu rocada cu PNL la Guvern. Dar cu o condiție

Președintele PSD Sorin Grindeanu ar putea fi următoarea propunere a președintelui Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, de la Praga, că va convoca luni consultări cu partidele și că va desemna și premierul. Ulterior, președintele a făcut câteva precizări importante despre viitorul Guvern din care, spune acesta, exclude să facă parte partidul AUR. În aceste condiții, președintele se așteaptă ca partidele din fosta coaliție de guvernare să negocieze până la consultările de săptămâna viitoare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, social democrații nu se așteaptă la o „flexibilizare” a lui Ilie Bolojan despre care spun că e „ghidat de USR”, însă sunt dispuși la „concesii” cum ar fi să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția ca PSD să fie primul care conduce guvernul.

După respingerea în Parlament a Guvernului Mureșan, președintele Nicușor Dan a cerut partidelor „să-și organizeze ședințe și să vină cu o soluție care să treacă”.

Social democrații au anunțat deja, din nou, că propunerea lor de premier este președintele PSD Sorin Grindeanu. Însă, în acest moment, la fel ca în situația partidelor de dreapta, fără un vot din partea PNL sau AUR, PSD are șanse mici să treacă un guvern. Social democrații ar putea aduna majoritatea voturilor fragmentate din Parlament, de la PACE, UPR, POT și neafiliați, de asemenea, guvernul PSD ar putea fi susținut și de aproximativ 16 parlamentari liberali din tabăra anti-Bolojan.

„Cu Kelemen au mai existat discuții de ieri și vor mai fi și săptămâna viitoare. Depinde foarte mult ce va face UDMR în perspectiva viitorului guvern”, spun surse din PSD.

PSD ar fi de acord și cu varianta unui premier tehnocrat cu miniștri politici, în jurul PSD, însă exclud propunerea făcută de Kelemen Hunor, miercuri, cea a unui guvern în care partidele din fosta Coaliție să propună fiecare tehnocrați.

Despre varianta rotativei, PSD spune că „nu e de dorit, dar nu este exclusă”. Condiția ar fi ca PSD să fie primul partid care guvernează, urmat de o coaliție PNL-USR-UDMR.

„Noi suntem dispuși la concesii, să deblocăm”, spun sursele citate.

În același timp, PSD nu exclude discuții cu AUR, deși președintele Nicușor Dan a trasat „linii roșii”. Anterior declarației Președinteleui, Sorin Grindeanu declara într-un interviu pentru Antena 3 CNN că „noi nu am făcut congrese să spunem că nu mai facem majorități cu PNL, noi nu am trasat linii roșii, verzi, să facem semafor. De fiecare dată am fost doritori să găsim o soluție bună pentru România”.

Nici președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a exclus să susțină un guvern PSD. Bolojan a precizat că nu poate să spună dacă PNL va vota un ipotetic guvern Grindeanu, dar a spus că dacă desemnarea va fi făcută de președintele României, va purta discuții „serioase” cu acesta. „Nu ne vom bate joc, oricine ar fi”.

Întrebat dacă PNL ar vota un viitor premier pentru a pune capăt crizei politice, Bolojan a răspuns că „va trata serios discuțiile”.

„Asta trebuie să vedem după ce președintele face nominalizarea și purtăm discuții cât se poate de serios. Anunțul pe care-l fac este că PNL va trata serios nominalizarea, va trata serios discuțiile și va lua o decizie care să țină cont de interesele României și de ce putem noi face. Nu uitați că PNL are o pondere de 15-16% în Parlament, și s-a văzut care sunt limitele. Dacă cei care au încredere în noi vor să facem mai mult, trebuie să fie conștienți că avem nevoie de o forță mai mare și pentru asta trebuie să convingem mai mulți români că suntem o alegere serioasă”, a declarat Bolojan, la Digi24.

Cu ce mandat vor merge partidele la Cotroceni

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat că după declarația Președintelui, ar fi "ridicol" ca partidul să meargă cu o propunere de premier, în timp ce Mihai Voicu, de la PNL a susținut că liberalii nu vor merge nici ei cu o propunere, deoarece "ar fi puțin ciudat să afirmăm luni că avem o majoritate, după ce miercuri nu am avut-o."

Voicu a spus însă că „nu se va modifica decizia de a nu participa în guvern cu PSD. Este exclus. Nu vom face parte din guvernul PSD sau dintr-un guvern controlat de PSD.”

„E clar că USR nu va vota un guvern PSD sau un guvern din care să facă parte membri PSD”, a spus și Diana Stoica, lider USR.