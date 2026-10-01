Un bărbat a găsit la un depozit de reciclare un ornament „din beton” care s-a dovedit a fi o sculptură extrem de valoroasă

Macheta italiană din marmură, veche de 290 de ani, îl înfățișează pe papa Clement al XII-lea Corsini FOTO: Woolley & Wallis

O sculptură din marmură cumpărată cu 300 de lire sterline de la un centru de reciclare ar putea ajunge la un preț de până la 100.000 de lire sterline la licitație, după ce a fost identificată drept opera unui celebru maestru sculptor italian.

Macheta italiană din marmură, veche de 290 de ani, îl înfățișează pe papa Clement al XII-lea Corsini și a fost descoperită de un constructor atent la detalii într-un depozit de materiale recuperate din Wiltshire, Marea Britanie, potrivit The Independent.

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Provenind de la un conac din Hampshire, lucrarea, afectată de intemperii, fusese confundată cu o piesă din beton de către proprietarii depozitului.

Totuși, cumpărătorul a bănuit că piesa ar putea fi deosebită, iar pariul său modest este acum pe cale să-i aducă un câștig considerabil.

Lucrarea, care are o înălțime de 70 de centimetri, a fost realizată de maestrul italian al barocului Pietro Bracci, celebru pentru sculptarea figurii centrale a emblematicei Fontana di Trevi din Roma.

El a realizat macheta papei ca model pregătitor pentru o monumentală statuie din bronz care se afla odată în Sala Mare a Palazzo Nuovo din Roma, pe Dealul Capitoliului.

Întrucât statuia originală nu mai există, se crede că această piesă este singura machetă care a rezistat în timp, ceea ce o face atât importantă, cât și extrem de rară.

Vânzătorul, care a ales să rămână anonim, a încredințat lucrarea casei de licitații Woolley & Wallis, cu sediul în Salisbury.

Deși estimarea inițială înainte de licitație este de 10.000 de lire sterline, sculptura ar putea ajunge la o sumă de zece ori mai mare, în urma interesului internațional considerabil manifestat pentru această piesă înaintea licitației.

Mark Yuan Richards, specialist în mobilier la Woolley & Wallis, a declarat: „Este o descoperire extraordinar de interesantă. Faptul că o rară sculptură din marmură din secolul al XVIII-lea, reprezentându-l pe papa Clement al XII-lea și realizată de Pietro Bracci, a ieșit la lumină și este acum oferită spre vânzare reprezintă o oportunitate remarcabilă. Bracci a fost unul dintre marii sculptori ai Romei secolului al XVIII-lea, iar această supraviețuitoare extraordinară oferă o legătură concretă cu lumea curții papale și cu splendoarea artistică a acelei perioade”.

Vânzătorul nu este un comerciant profesionist de antichități, însă are „ochi” pentru astfel de lucruri, a spus Yuan Richards.

„A găsit-o la un centru de reciclare în urmă cu câteva luni. Cei de acolo au crezut că este din beton, așa că a cumpărat-o cu 300 de lire sterline, iar apoi și-a dat seama că este din marmură. Avea sentimentul că este ceva valoros, dar nu știa că este semnată sau cât de importantă este. Este destul de deteriorată, a stat afară, într-o grădină, poate 50 de ani, așa că nu este într-o stare perfectă, însă este practic unică. Statuia originală din bronz a fost topită, iar până la descoperirea acestei piese singura reprezentare cunoscută a ei era o gravură.

Nu știm cum a ajuns într-o grădină din Hampshire. Este posibil să fi fost oferită unui britanic care făcea Grand Tour în secolul al XVIII-lea sau să fi fost un cadou diplomatic pentru cineva care îl cunoștea pe papă. Am primit deja interes din partea unor cumpărători internaționali și suntem încă la început. Este greu de făcut o estimare, întrucât lucrările lui Bracci apar extrem de rar pe piață”.

Bracci a fost o personalitate artistică importantă în Roma secolului al XVIII-lea, având o carieră remarcabilă. A realizat, de asemenea, portrete și monumente funerare pentru papii Benedict al XIII-lea și Benedict al XIV-lea.

Comandată în 1736 și finanțată de Senatul Romei, statuia din bronz a fost creată pentru a comemora donația făcută de papă Muzeelor Capitoline.

Papa Clement al XII-lea a redresat finanțele papale și a coordonat, în cei zece ani de pontificat, între 1730 și 1740, un amplu program de renovare artistică, civică și arhitecturală, care a inclus și demararea proiectului Fontana di Trevi.

Statuia din bronz a papei nu a rămas mult timp în Palazzo Nuovo; a fost mutată și, ulterior, topită în 1798, în timpul Primei Republici Romane.

Înainte de descoperirea acestei machete din marmură, o gravură realizată de Stefano și Rocco Pozzi era singura imagine cunoscută a statuii din bronz.

Sculptura va fi scoasă la licitație pe 8 octombrie.