Taxa de rezidență permanentă este de 20 de ori mai mare, din 1 octombrie 2026, în Japonia

Intersecție în Tokyo, Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Japonia majorează începând de astăzi, 1 octombrie, taxa pentru obținerea rezidenței permanente de către cetățenii străini. Costul cererii crește de 20 de ori, de la 10.000 de yeni la 200.000 de yeni, în cadrul unui set mai amplu de măsuri prin care autoritățile japoneze înăspresc regulile pentru străinii care vor să rămână definitiv în țară, potrivit Euronews.

Majorarea taxei este una dintre schimbările care intră în vigoare începând cu 1 octombrie. Potrivit Agenției pentru Servicii de Imigrare din Japonia, pentru cererile de rezidență permanentă aprobate se va percepe o taxă de 200.000 de yeni. Cererile înregistrate până la 30 septembrie rămân însă supuse vechii taxe de 10.000 de yeni, chiar dacă aprobarea este acordată după 1 octombrie.

La cursul valutar actual, suma de 200.000 de yeni este echivalentul a aproximativ 1.100 de euro.

Se înăspresc și condițiile pentru obținerea rezidenței permanente

Creșterea taxei vine în paralel cu modificarea condițiilor pentru străinii care solicită dreptul de a locui permanent în Japonia.

Noile reguli prevăd, între altele, ca solicitanții să demonstreze că au un venit anual peste medie și că pot purta conversații uzuale în limba japoneză. De asemenea, candidații trebuie să arate că înțeleg regulile sociale din Japonia și să îndeplinească cerințe referitoare la contribuțiile și beneficiile de pensie.

Potrivit autorităților japoneze, criteriile oficiale pentru acordarea rezidenței permanente includ buna conduită, posibilitatea de a-și asigura independent existența și faptul că rezidența permanentă a solicitantului este considerată în interesul Japoniei.

De ce înăsprește Japonia regulile privind rezidența permanentă?

Schimbările au loc în contextul în care populația de rezidenți străini din Japonia a atins niveluri record. La sfârșitul anului 2025, în Japonia se aflau 4,125 milioane de rezidenți străini, potrivit Agenției pentru Servicii de Imigrare, față de aproximativ 2,23 milioane în urmă cu un deceniu.

Guvernul a pus majorările taxelor pe seama creșterii sarcinii administrative generate de gestionarea unei populații străine tot mai numeroase. O lege adoptată în luna mai a majorat plafonul legal pentru taxa aferentă rezidenței permanente de la 10.000 de yeni la 300.000 de yeni, permițând guvernului să stabilească taxa efectivă la 200.000 de yeni.

Sute de persoane au încercat să depună cererile înainte de majorare

Majorarea taxei a determinat un număr mare de persoane să încerce să își depună documentele înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.

Euronews relatează că, la un birou de imigrare din centrul orașului Tokyo, sute de persoane au stat la coadă pentru a finaliza procedurile înainte ca taxa să crească de 20 de ori.

Schimbările nu înseamnă că străinii care locuiesc deja în Japonia își pierd automat dreptul de ședere. Potrivit Euronews, noile măsuri pot face ca unele persoane să nu mai îndeplinească cerințele pentru a solicita rezidența permanentă, însă nu îi obligă imediat pe cei aflați deja în țară să plece.

Japonia încearcă să schimbe modul în care gestionează imigrația

Decizia vine într-un moment în care Japonia se confruntă simultan cu îmbătrânirea populației și cu lipsa forței de muncă în mai multe domenii. În același timp, tema imigrației a devenit tot mai importantă în dezbaterea publică japoneză.

Premierul Sanae Takaichi a susținut înăsprirea controalelor asupra imigrației. Potrivit Euronews, ea a afirmat că, pe măsură ce numărul rezidenților străini crește, guvernul se confruntă cu preocupări ale unei părți a populației privind imigrația și urmărește o „coexistență ordonată” cu cetățenii străini.

În același timp, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri avertizează că Japonia are nevoie de mai mulți lucrători străini pentru a face față problemelor demografice și deficitului de personal.