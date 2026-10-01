Republica Moldova își schimbă organizarea administrativ-teritorială. "De la 32, la doar trei". Anunțul premierului de la Chișinău

Premierul moldovean Vasile Tofan propune reorganizarea țării în trei regiuni. Foto: Hepta

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a lansat, joi, în dezbatere publică, un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a ţării, relatează Agerpres. El a propus ca raioanele actuale, 32 la număr, să fie împărţite în trei regiuni.

Consecința este, potrivit premierului moldovean, înlocuirea celor 32 de consilii raionale cu trei consilii regionale. Acestea ar urma să dezvolte strategii şi să implementeze proiecte de interes regional, în special în ceea ce priveşte infrastructura.

"Dacă aş reduce esenţa reformei la o singură frază, ea este înainte de toate despre a construi primării mai puternice. Puterea locală trebuie să fie cât mai aproape de oameni, iar primarul şi echipa lui ştiu cel mai bine dacă localitatea are nevoie de apă, de drumuri, de o grădiniţă sau de transport şi cum să livreze aceste servicii.

Premierul Tofan: Propunerea este să înlocuim raioanele cu regiunile Nord, Centru și Sud

Vrem primării cu mai multă capacitate, cu mai multe resurse şi mai multă putere reală de a rezolva problemele comunităţii. Asta înseamnă că nivelul 2 trebuie să fie, şi el, mai simplu pentru a transfera această putere la primării.

Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu trei regiuni - Nord, Centru şi Sud. Chişinău şi Bălţi îşi vor păstra statutul actual. UTA (n.r. - unitatea teritorială autonomă) Găgăuzia îşi păstrează şi ea statutul special. Taraclia va fi organizat într-un municipiu de nivel 2", a precizat Tofan.

El a mai menționat că serviciile publice care sunt oferite în prezent de administraţiile raionale vor fi preluate fie de administraţiile locale, fie de administraţia centrală.