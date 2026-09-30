Un gigant de marmură de 500 de tone a plecat din Grecia spre o țară din inima Europei. Călătorește noaptea pe uscat, până la mare

Lira din Naxos. Sursă foto: Captură video Naxos Times via YouTube

O sculptură de 500 de tone, realizată dintr-un singur bloc de marmură, și-a început călătoria dintr-o insulă grecească spre Elveția, semnalează Greek Reporter. Monumentala lucrare, creată de sculptorul Tobias Ballaty și numită „Lyra din Naxos” - după numele insulei de origine - a pornit pe 29 septembrie dintr-o carieră din Kinidaros, iar destinația sa finală este orașul elvețian Basel.

Sculptura măsoară 12 metri lungime, 6 metri lățime și 6 metri înălțime. Operațiunea de transport pe uscat este doar o parte a itinerariului și este programată să continue până sâmbătă. Aceasta implică un vehicul special de transport modular autopropulsat, cu 12 axe. Drumul va fi parcurs în mai multe etape, noaptea.

O sculptură de 500 de tone, realizată dintr-un singur bloc de marmură

Potrivit Greek Reporter, autorul lucrării a lucrat în carieră timp de peste șase luni. Proiectul de ansamblu a început în jurul anului 2023, potrivit persoanelor implicate. După plecarea din carieră și tranzitul pe uscat spre port, urmează transportul pe mare, înainte de continuarea drumului spre Basel.

Amploarea proiectului i-a determinat pe responsabili să îi contacteze pe reprezentanții Guinness World Records. Totuși, în acest stadiu, nu există un record Guinness confirmat.

O sculptură modernă cu ecouri în perioada antică din Naxos

„Lyra din Naxos” reflectă îndelungata tradiție a insulei Naxos în prelucrarea blocurilor uriașe de marmură. În anticele cariere de la Apollonas - o altă localitate de pe insulă - se află o sculptură colosală, neterminată, cu o înălțime de 10,45 metri.

Cunoscută sub numele de „Kouros din Apollonas”, aceasta este descrisă de autoritățile elene de resort drept cea mai mare sculptură cunoscută din perioada arhaică.

Ea a fost prelucrată sumar în carieră, înainte de a fi abandonată. Consemnările arheologice oficiale spun că lucrarea ar fi rămas neterminată în urma unor accidente care au provocat deteriorări. Însă au fost propuse și alte explicații istorice pentru abandonarea sculpturii.

„Liră din Naxos”și „Kouros din Apollonas” aparțin unor epoci foarte diferite, dar sunt legate de vechea tradiție prelucrării marmurei din Naxos. Dacă tentativa antică pare sortită imobilității, sculptura modernă pleacă într-o călătorie minuțios planificată, care o va purta mult dincolo de granițele insulei, conchide Greek Reporter.